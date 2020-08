Milaidhoo Island Maldives: Wiedereröffnung am 1. September

Gäste, die schon zwischen September und November 2020 Milaidhoo besuchen, können sich über extra viel Privatspäre freuen, da die Insel in den ersten Monaten nach der Wiedereröffnung nur eine begrenzte Anzahl von Gästen willkommen heißen wird. Das Mehr an Privatsphäre wird zusätzlich noch flexibler: So können Gäste ihr Frühstück und Abendessen ohne Aufpreis in der romantischen Atmosphäre der eigenen Villa genießen. Ebenfalls im Wiedereröffnungsangebot inkludiert ist ein privates Dinner am Strand an jeder vierten Nacht während des Aufenthaltes.

Während der Schließung hat das Team von Milaidhoo nochmal an den Feinheiten des Luxusresorts gearbeitet, es wurden Reparaturen durchgeführt, das Ambiente verschönert und etwa das beliebte Ocean Restaurant hat einen neuen Look bekommen. Ebenso hat Milaidhoo weitere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die in einem Travel FAQ auf der Milaidhoo Webseite festgehalten sind.

Die Manta Rochen sind da

Die Wiedereröffnung von Milaidhoo fällt mit der beliebten Manta-Hauptsaison zusammen. Milaidhoo nutzt den Anlass, um alle Gäste zu einer einzigartigen Exkursion zur Hanifaru-Bucht einzuladen. Bei der Schnorcheltour mit dem Ocean Stories Team von Milaidhoo, lernen Gäste mehr über die sanften Riesen und können in der Hanifaru-Bucht mit diesen Schnorcheln.

Für Gäste die lieber auf dem Trocknen bleiben, bietet Milaidhoo eine kostenfreie Delfintour bei Sonnenuntergang als Alternative an. (red)