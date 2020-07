AIDA: Neustart im August 2020

Für den Neustart hat das Unternehmen ein umfassendes Gesundheits- und Hygienekonzept entwickelt, das sicheren und sorgefreien Urlaub unter den aktuellen Bedingungen möglich macht. Unter dem Motto „Mit Sicherheit der schönste Urlaub“ informiert AIDA Cruises transparent und umfassend über die erweiterten Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19

Folgende Kreuzfahrten werden im August durchgeführt:

Die Reisen ab 15.8. 2020 von AIDAperla (Metropolen ab Hamburg)

(Metropolen ab Hamburg) Die Reisen ab 15.8. 2020 von AIDAprima (Ostsee ab Kiel)

(Ostsee ab Kiel) Die Reisen ab 15.8. 2020 von AIDAdiva (Norwegens Fjorde ab Warnemünde)

(Norwegens Fjorde ab Warnemünde) Die Reise ab 30.08.2020 von AIDAbella (Kurzreise nach Dänemark)

(Kurzreise nach Dänemark) Die Reise ab 25.08.2020 von AIDAsol (Norwegens Fjorde mit Geirangerfjord)

Ergänzend zu den bereits bestehenden sehr hohen Hygiene- und Gesundheitsstandards hat AIDA Cruises eine Vielzahl weiterer präventiver Maßnahmen eingeführt. Diese reichen vom digitalen Gesundheitsfragebogen vor der Reise über die Temperaturmessung vor dem Check-in für Gäste und Crew, die Kontaktvermeidung durch Abstandsregeln und Wegeleitsysteme bei der An- und Abreise sowie an Bord bis hin zu angepassten Kapazitäten, z. B. für Restaurants, Bars, Theater, Sport- und Wellnessbereiche.

Ergänzt wird dieses Konzept durch eine Vielzahl zusätzlicher Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen unter anderem erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die nach einem festgelegten Plan in allen Kabinen sowie öffentlichen Bereichen rund um die Uhr stattfinden, oder zusätzliche Desinfektionsspender am Check-in und an Bord.

Das umfassende Gesundheitskonzept und die ergriffenen Maßnahmen zum Umgang mit Verdachts- und bestätigten COVID-19-Fällen wurden mit medizinischen Experten erarbeitet und orientieren sich an den aktuellen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Robert Koch-Institutes (RKI) sowie den jeweiligen internationalen und nationalen Bestimmungen.

Alle Details zum Gesundheits- und Hygienekonzept von AIDA unter: www.aida-cruises.at/sichererurlaub (red)