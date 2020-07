nicko cruises präsentiert Flussreisen-Katalog 2021

Für die Flussreisen-Saison 2021 hat nicko cruises viele Neuigkeiten im Gepäck. Neben den klassischen Routen dürfen sich Flusskreuzfahrt-Fans auf einige Flottenneuzugänge, spannende Themenreisen, kulinarische Gaumenfeuden und 14 neue Routen freuen.

Flotten-Neuzugänge und Kapazitätserweiterung

Ab nächstem Jahr fährt die MS Douro Serenity an 36 Terminen für den Kreuzfahrtspezialisten durch das Dourotal bis zur spanischen Grenze. An ausgewählten Terminen ist ein Anschlussprogramm nach Galicien buchbar.

Auf der achttägigen Kreuzfahrt mit der MS Steigenberger Legacy erleben Gäste das Land der Pharaonen mit faszinierenden Sehenswürdigkeiten zwischen Luxor und Assuan wie beispielsweise das Tal der Könige oder der Felsentempel von Abu Simbel. Noch mehr Erholung wartet auf die Gäste bei der optionalen Badeverlängerung in Hurghada.

Mit dem Flotten-Neuzugang MS Remix nimmt nicko cruises für kommendes Jahr ein neues Fahrtgebiet in sein Portfolio auf. Das Schiff bietet Platz für 53 Passagiere und fährt auf dem Ob, Tom und dem Irtysch an sechs Terminen durch die eindrucksvolle Landschaft von Sibirien. Von Moskau geht es via Inlandsflug nach Salechard, der einzigen Stadt am nördlichen Polarkreis.

Auf dem Mekong kreuzt ab der Fluss-Saison 2021 die MS Mekong Navigator durch Vietnam und Kambodscha. Zwischen den Reisehöhepunkten Siem Reap, den Tempelanlagen in Angkor Wat und Saigon genießen die Gäste höchsten Komfort auf dem 5-Sterne Suiten-Schiff im Boutique-Stil.

Neue Routen

Ab 2021 hat nicko cruises seine beliebten Tulpen-Kreuzfahrten auch mit dem 2020er Neubau nickoSPIRIT im Programm. Start – und Endpunkt der Reise ist das hessische Frankfurt.

Gleich vier neue Routen werden mit dem Boutique-Schiff MS Katherina von Bora angefahren. Gästen stehen beispielsweise Routen von Potsdam und Dresden mit Aufenthalten in Bad Schandau und der Goldenen Stadt Prag oder eine Reise zwischen Potsdam und Münster zur Auswahl.

Für alle, die noch mehr Zeit in Prag verbringen möchten, ist die achttägige Reise mit der MS Frederic Chopin von Dresden nach Prag mit Stopps in Leitmeritz und Melnik eine echte Alternative. Die Route führt südlich von Prag über unbekannte, malerische Moldauwinkel bis ins nordböhmische Třebenice.

In der Destination Kroatien lockt nicko cruises gleich mit zwei neuen Routen: Eine achttägige Reise führt ins nördliche Dalmatien. Zwischen Kulturschätzen und Nationalparks fährt die kleine MS Dalmatia, die 36 Passagieren Platz bietet, von Trogir über Šibenik und die Kornaten nach Zadar und wieder zurück. Auf der Route durch das südliche Dalmatien macht das Schiff Halt in Split, der malerischen Insel Korčula und in Dubrovnik. Die beiden Routen lassen sich optimal zu einer Kombireise mit nördlichem und südlichem Küstenhopping verbinden.

Event- und Themenkreuzfahrten

Auch das Event- und Themenkreuzfahrten Programm für 2021 bietet Gästen eine umfangreiche Auswahl. Das Portfolio reicht von der beliebten sechs- und achttägigen Flusskreuzfahrten zur Tulpenblüte nach Holland bis hin zu einigen Adventreisen an Bord der nickoSpirit, der nickoVision oder der MS Maxima. Fortgeführt werden ebenfalls die beliebten KRIMItotalDINNER als zweitägige Schnupperkreuzfahrten ab Köln oder Frankfurt und auch die Wein- und Genussreisen in Kooperation mit Falstaff werden 2021 auf Donau, Rhein, Main und Mosel angeboten.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises finden Sie hier: www.gemeinsamaufkurs.de (red)