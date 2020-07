Bentour Reisen inkludiert Corona PCR-Test

Aktuell besteht für Reisende aus verschiedenen Urlaubsländern bei Rückkehr in ihr Heimatland ggfs. eine Verpflichtung, sich in Selbstquarantäne zu begeben. Gäste, die bei der Rückreise einen Corona-Test vorweisen können, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

Freiwillige & kostenfreie Corona-Tests

Bentour Reisen bietet Gästen, die einen Pauschalurlaub in die Türkei buchen, einen freiwilligen und kostenfreien Test an, der kurz vor Abreise am Flughafen vor Ort durchgeführt wird. Für den Test wird der Kunde ca. 45 Minuten früher als gewohnt zum Flughafen gebracht. Das Testergebnis erhalten die Gäste per E-Mail innerhalb von 6 bis 8 Stunden.

"Ich gehe davon aus, dass früher oder später alle Reiseveranstalter für Ihre Destinationen um den Service eines PCR Tests nicht herumkommen und diesen anbieten werden, denn das Infektionsgeschehen wird dauerhaft in Bewegung bleiben", so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen.

Der Test wird von einem vom Robert Koch Institut (RKI) anerkannten Labor durchgeführt und ist daher Quarantäne befreiend, wenn der Kunde virenfrei ist. (red)