Flottenzuwachs bei Nicko Cruises

Der moderne Neuzugang der Flotte zeichne sich durch exzellentes Design und geschmackvolles Interieur aus. Der Flusskreuzer mit Wohlfühlfaktor biete Platz für 126 Gäste, die von 30 Crewmitgliedern umsorgt werden, heißt es in der Pressemeldung zum Flottenzuwachs. Zu der Bordausstattung gehöre neben dem Restaurant, der Bar und der Lounge auch ein Fitness- und SPA-Bereich.

„Flussreisen auf dem Douro erfreuen sich großer Beliebtheit“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises Schiffsreisen. „Umso schöner ist es, dass wir unser Schiffsportfolio zusätzlich zu dem klassischen MS Douro Cruiser nun für das kommende Jahr um das moderne Flussschiff MS Douro Serenity erweitern können“, so Laukamp weiter.

Standard-, Deluxe-Kabinen und Suiten

Die 63 Kabinen an Bord verteilen sich auf unterschiedliche Kabinenkategorien und drei Decks. Die Kabinen auf dem Hauptdeck sind 12m² groß und haben wegen der Nähe zur Wasserlinie nicht zu öffnende Fenster. Die Standardkabinen auf dem Mittel- und Oberdeck sind 14m² groß und mit absenkbaren Panoramafenstern, sogenannten Juliet-Balkonen ausgestattet. Die Kabinen der Kategorie Oberdeck Deluxe sind 19m² groß und verfügen über einen Loggia-Balkon mit absenkbarem Panoramafenster. Die beiden Junior-Suiten im Oberdeck sind 29m² groß und sind mit einem Loggia-Balkon mit absenkbarem Panoramafenster und einem zusätzlichen Wohnraum ausgestattet.

Malerische Städtchen und bedeutende Pilgerwege

Zu Beginn der Reise erleben die Gäste bei einer Stadtrundfahrt das für den Portwein namensgebende Porto. Nach der ersten Nacht an Bord macht das Schiff Halt im beschaulichen Pinhão. Gut gestärkt von landestypischen Köstlichkeiten bei einem Mittagessen auf einem traditionellen Weingut, einer Quinta, erwartet die Gäste mit dem prachtvollen Mateuspalast ein Schmuckstück des Barocks mit einem prächtig angelegten parkähnlichen Garten. Der Tagesausflug ins spanische Salamanca zählt den Reisehighlights. Die Universitätsstadt besticht mit seinem eindrucksvollen Hauptplatz Plaza Mayor. Auch die Kathedrale und die Casa de las Conchas, ein Palast, dessen Fassade mit Muscheln geschmückt ist, gehören zu den Sehenswürdigkeiten, die Besucher in Staunen versetzt. Lamego ist als Pilgerort berühmt. Eine imposante Freitreppe mit 686 Stufen führt zu einer auf einem Hügel gelegenen Wallfahrtskirche. Auf historischen Spuren wandeln die Gäste in Guimarães, der ersten Hauptstadt Portugals, die somit als „Wiege der Nation“ gilt.

Verlängerungsprogramm Galicien

Liebhaber der iberischen Halbinsel können an ausgewählten Terminen ein Verlängerungsprogramm nach Galicien buchen. Im Anschluss an die achttägige Flusskreuzfahrt auf dem Douro führt die Reise mit Zwischenstopp in der autofreien Provinzstadt Pontevedra und im Fischerort Combarro ins schöne Santiago de Compostela. Dort beziehen die Gäste für drei Nächte Quartier in einem Vier-Sterne-Hotel. Die Altstadt wurde von der UNESCO ins Weltkulturerbe aufgenommen. Der älteste, intakte und sich noch in Betrieb befindende Leuchtturm der Welt begrüßt Seefahrer und Touristen in A Coruña. Die imposante Festungsanlage in Valença do Minho liegt auf dem Weg zurück nach Porto, von wo aus die Gäste am nächsten Tag die Heimreise antreten. (red)