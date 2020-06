ÖRV fordert erneut Kundengeldabsicherung für Airlines

Nachdem in den letzten zwei Jahren über 1 Mio. Passagiere von Airline Konkursen betroffen waren, müsse man davon ausgehen, dass durch die Corona Krise jedes Monat mindestens eine Airline in Konkurs gehen wird, schreibt der Reisebüroverband in einer Presseaussendung.

„Im Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag von LEVEL hat die langjährige Forderung des ÖRV und des Europäischen Reisebüro- und Veranstalterverbandes nach Absicherung der Kundengelder im Falle einer Airline-Insolvenz leider wieder an Aktualität gewonnen“, stellt der Leiter des ÖRV Flugausschusses Thomas Kreillechner fest. Der Verband habe das Thema Insolvenzabsicherung auch im Zusammenhang mit dem AUA-Hilfspaket thematisiert, sei aber auf die laufenden Gespräche in Brüssel verwiesen worden.

Wertlose Gutscheine

Nicht nur Mitarbeiter und Passagiere seien durch die Insolvenzen europaweit zu Schaden gekommen, sondern auch Reisebüros und Reiseveranstalter, die Flüge der betroffenen Airline innerhalb eines Pauschalarrangements verkauft hatten und deshalb gegenüber ihren Kunden in der Haftung stehen würden. Tausende von Gutscheinen seien zudem über Nacht wertlos geworden, weist der ÖRV auf die Problematik hin.

„Die neuerliche Insolvenz einer Airline verstärkt einmal mehr die Forderung, für die Absicherung der Kundengelder im Falle einer Airline-Insolvenz eine internationale Lösung zu finden; es ist nicht mehr akzeptabel, dass Passagiere, die nur Flugtickets gebucht haben, sich neue Flugtickets für die Rückflüge kaufen müssen, ohne Chance, das Geld je zurückzubekommen “, bekräftigt Dr. Walter Säckl, Generalsekretär des ÖRV. (red)