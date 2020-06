Ägypten: Hotels und Resorts mit Hygienesicherheit

Die Hotels und Resorts erhielten die Bescheinigung, nachdem sie einer Inspektion durch ein Fachkomitee der Ministerien für Tourismus und Antiquitäten, Gesundheit und Bevölkerung, des ägyptischen Hotelverbandes und Vertreter der betroffenen Gouvernorate unterzogen worden waren.

Die Hotels und Resorts befinden sich in folgenden 13 Gouvernoraten in ganz Ägypten: Süd-Sinai, Rotes Meer, Matrouh, Alexandria, Suez, Großraum Kairo, Qena, Luxor, Assuan, Damietta, Fayoum, Beheira und Port Said. Weitere Hotels in diesen und anderen Gouvernoraten werden auf ihren Betrieb überprüft.

Das Ministerium für Tourismus und Antiquitäten fordert Touristen und Tourismusunternehmen auf, den Handel auf Hotels die das Gesundheitsschutzzertifikat erhalten haben, zu beschränken. (red)