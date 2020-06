TUI und Booking.com schließen Partnerschaft

Das Touren- und Aktivitäten-Geschäft zählt zu den Wachstumstreibern der TUI Group. Im vergangenen Jahr verkaufte der Konzern bereits rund 10 Mio. Erlebnisse in Urlaubsregionen und in europäischen Heimatmärkten wie Deutschland. Durch die strategische Partnerschaft mit Booking.com, einem der weltweit führenden Online-Reiseanbieter, baut die TUI Group ihr Drittgeschäft im Bereich Aktivitäten nun erheblich aus.

Die Vereinbarung mit Booking.com sieht vor, dass Kunden direkten Zugriff auf das Portfolio von über 70.000 Touren, Aktivitäten und Ausflügen der TUI-Tochter Musement erhalten. Das Angebot wird in den kommenden Monaten sukzessive auf Booking.com eingeführt. Musement ist der erste Partner für den Bereich Touren und Aktivitäten auf der Plattform von Booking.com. Der Online-Reiseanbieter will sein Angebot auch in diesem Bereich weiter ausbauen und Kunden in Zukunft ein umfassendes Ende-zu-Ende-Angebot unterbreiten. Die Verträge sind unterschrieben, die Kooperation soll im Juli starten.

Plattform für Touren und Aktivitäten

TUI hatte das Mailänder Technologie-Startup Musement vor 18 Monaten erworben und will dieses zur weltweit führenden Plattform für Touren und Aktivitäten ausbauen. Das Angebot soll im nächsten Schritt auf eine Million Aktivitäten, Erlebnisse und Ausflüge anwachsen. Neben Aktivitäten in Urlaubsregionen ist auch ein wachsendes Angebot in den europäischen Heimatmärkten geplant. .

Dem Kauf von Musement und dem Ausbau der auf der Plattform buchbaren Angebote folgt jetzt die Partnerschaft mit Booking.com in der weltweiten Vermarktung.

Die TUI-Tochter baut das Portfolio im Rahmen der Vereinbarung in den kommenden Wochen und Monaten unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen von Booking.com weiter aus. Das umfangreiche Produktspektrum umfasst zahlreiche Aktivitäten, die auch für Urlauber interessant sind, die in diesem Sommer in ihrem Heimatland Ferien machen. Das Portfolio reicht dabei von Wellness-Angeboten und Abenteuer-Erlebnissen über Tickets für Museumsbesuche und Attraktionen bis hin zu Stadtführungen und individuellen Sightseeing-Touren. Ein wachsender Teil des Portfolios umfasst zudem exklusive Angebote, die Reisende nur bei Musement finden.

