Monaco: Drei Motorsportevents im nächsten Jahr

Nach Durchführung einer Machbarkeitsstudie und der Genehmigung durch die monegassische Regierung hat das Organisationskomitee des Automobile Club de Monaco den neuen Termin für den 12. Grand Prix de Monaco Historique bekannt gegeben. Das Motorsport-Event, das ursprünglich für den Mai 2020 geplant war, findet nun vom 23. bis 25. April 2021 statt. Zudem dürfen sich Motorsportfans auf den 4. Monaco E-Prix (8. Mai 2021) und den 78. Formel 1 Grand Prix von Monaco (20. bis 23. Mai 2021) freuen.

„Drei Rennen innerhalb eines Monats zu organisieren, wird für uns alle bei ACM eine Premiere“, erklärt Christian Tornatore, der Generalkommissar des Automobilclubs von Monaco. „Die logistische Seite verspricht komplex, aber nicht unmöglich in der Umsetzung zu werden. Aufgrund der neuen Regelungen und der damit verbundenen technischen Aspekte werden wir mit der Errichtung der Strecke früher als üblich beginnen müssen, nämlich bereits Ende Februar.“

Sowohl der Grand Prix de Monaco Historique als auch der Formel 1 Grand Prix von Monaco zählen zu den absoluten Highlights im Event-Kalender des Fürstentums. Ausgetragen werden die Rennen auf dem 3,34 Kilometer langen Stadt-Rundkurs von Monte Carlo. Dabei legen die Rennwagen eine Distanz von 260 Kilometern zurück. Besucher des Grand Prix Historique können eine große Vielfalt an Oldtimern bestaunen. Fans, die ganz nah am Geschehen sein möchten, sichern sich einen Platz direkt an der Rennstrecke im Hôtel de Paris, im Hôtel Metropole oder dem Fairmont Monte-Carlo und beobachten den Wettbewerb vom Balkon aus.