Peakwork: Transfers mit HolidayTaxis

Peakwork hat die API-Integration mit HolidayTaxis abgeschlossen, die den weltweiten Vertrieb von Transferprodukten über das gesamte Peakwork Partnernetzwerk ermöglicht. Während des Buchungsvorgangs werden diese Transfers an den relevanten Touch Points angeboten, können individuell ausgewählt und in die Buchung einbezogen werden, um so das Gesamtreisepaket weiter zu ergänzen und zu verbessern.

Angebot: Shuttle-Bus bis Hubschrauber

Die für Peakwork-Kunden verfügbaren Dienstleistungen umfassen Flughafen-Shuttle per Bus, Expressbus (maximal vier Haltestellen), private Transfers per Auto, Minivan oder Limousine sowie Services mit rollstuhlgerechten Fahrzeugen, Wassertaxi, Hubschrauber und vieles mehr. Die Produkte von HolidayTaxis sind an über 21.000 Reisezielen in mehr als 150 Ländern erhältlich. Die Transfers können separat im Buchungsprozess angeboten werden. Buchungen werden über den Peakwork B-Hub abgewickelt.

Covid-19: Angepasste Produkte

Um die Rückkehr auf den Markt nach der Covid-19 Pandemie zu unterstützen wurde das Produktangebot von HolidayTaxis entsprechend angepasst. Die HolidayTaxis Service entsprechen den lokalen Vorschriften, einschließlich weniger belegter Sammeltransfers und auch die Verfügbarkeit an privaten Transferoptionen wurde erhöht. (red)