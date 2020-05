Emirates Group: Gewinn-Serie prolongiert

In dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht verzeichnet die Emirates Group zum Stichtag 31. März 2020 einen Gewinn von 1,7 Mrd. AED (456 Mio. USD), 28% weniger als im vergangenen Jahr. Der unternehmensweite Umsatz in Höhe von 104 Mrd. AED (28,3 Mrd. USD) entspricht einem Rückgang um 5% gegenüber dem Vorjahresergebnis. Die Emirates Group-Cash Balance stieg um 15% auf 25,6 Mrd. AED (7 Mrd. USD), hauptsächlich aufgrund einer starken Geschäftsentwicklung bis Februar 2020 sowie niedrigerer Treibstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr.

Keine Dividendenzahlung

Aufgrund des beispiellosen Geschäftsumfelds durch die anhaltende Pandemie und zum Schutz der Liquiditätsposition hat die Emirates Group für das Geschäftsjahr keine Dividende erklärt, nachdem im vergangenen Jahr 500 Mio. AED (136 Mio. USD) an die Investment Corporation of Dubai ausgeschüttet wurden.

Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline and Group: „In den ersten elf Monaten des Geschäftsjahres 2019-20 haben Emirates und dnata starke Leistungen erbracht und wir waren auf dem besten Weg, unsere Geschäftsziele zu erreichen. Ab Mitte Februar änderten sich die Dinge jedoch rasch, als die COVID-19-Pandemie über die Welt hinwegfegte und einen plötzlichen und enormen Rückgang der Nachfrage nach internationalen Flugreisen verursachte, da Länder ihre Grenzen schlossen und strenge Reisebeschränkungen in Kraft traten. Auch ohne eine Pandemie war unsere Branche stets anfällig für eine Vielzahl von externen Faktoren. In 2019-20 hat die weitere Aufwertung des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Währungen unsere Gewinne um 1 Mrd. AED geschmälert. Die weltweite Luftfrachtnachfrage blieb fast das ganze Jahr über schwach und der Wettbewerb in unseren Schlüsselmärkten verschärfte sich.“

Hohe Investitionen

Im Finanzjahr 2019-20 hat die Emirates Group insgesamt 11,7 Mrd. AED (3,2 Mrd. USD) in neue Flugzeuge und Equipment, Unternehmenszukäufe, moderne Einrichtungen, neueste Technologien und Mitarbeiterinitiativen investiert. Ein Rückgang im Vergleich zur Rekordinvestition in Höhe von 14,6 Mrd. AED (3,9 Mrd. USD) des Vorjahrs. Darüber hinaus wurden weiterhin Mittel in die Unterstützung von lokalen Communities, Umweltinitiativen sowie in Inkubatorprogramme investiert, um Talente und Innovationen zu fördern und das zukünftige Wachstum der Branche zu unterstützen.

Auf der Dubai Air Show im November 2019 erteilte Emirates einen Auftrag im Wert von 16 Mrd. US-Dollar für 50 Airbus A350 XWB und einen Auftrag im Wert von 8,8 Mrd. US-Dollar für 30 Boeing 787 Dreamliner. Die ersten Auslieferungen sind für 2023 zu erwarten und werden den bestehenden Flottenmix von Emirates ergänzen sowie für Flexibilität beim Einsatz innerhalb des Langstrecken-Drehkreuzmodells der Fluggesellschaft sorgen. Im Einklang mit der langjährigen Emirates-Strategie, eine moderne und effiziente Flotte zu betreiben, werden diese neuen Flugzeuge das Flottenalter weiterhin deutlich unter dem Branchendurchschnitt halten.

Die Emirates Group beschäftigte über die mehr als 120 Tochtergesellschaften hinweg fast unverändert 105.730 Mitarbeiter aus über 160 verschiedenen Nationalitäten. (red)