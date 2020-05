WIR REISEN WIEDER! – Countdown im Kochtopf: Von Muffins mit Action im Zillertal bis Frühstück mit Chuzpe in Israel

Touristiker, die bei WIR REISEN WIEDER! an Bord sein möchten, profitieren noch bis zum kommenden Mittwoch, 15. Mai, von günstigen Start-Tickets für bedarfsorientiertes Content Marketing. Details hier.

Bevor es los geht, noch weitere Reisen, die durch den Magen gehen – inklusive einem köstlichen israelischen Frühstück aus dem Kochtopf von tip-Herausgeberin Elo Resch-Pilcik:

1. Zillertal: Muffins mit Action

Diese Reise im Kochtopf ist ein Tipp für Familien: Sie führt ins schöne Tiroler Zillertal, wo es jede Menge Action und Fun gibt. Ich habe die Urlaubsregion im vergangenen Jahr mit Kinderreporter Vincenz und den Family-Profis der Plattform www.mamilade.at besucht und Bekanntschaft mit Murmeltieren, dem Abenteuer-Berg Spieljoch und ziemlichem Wellengang in der Therme geschlossen. Und weil Kuchen backen auch ein Abenteuer für Kids sein kann, haben mir die Mamilade-Chefinnen Petra und Marie Staudinger dieses "Best Schoko Muffins ever"-Rezept geschickt, das mit den lieben Kleinen gemeinsam zubereitet werden kann. Zum Rezept

2. Oststeiermark: Riesen-Buchteln aus dem Kraftspende-Dorf

Mit dieser Mehlspeise geht es quasi auf den Spuren des Dichters Peter Rosegger ins oststeirische Joglland und in die Waldheimat. Im "Kraftspendedorf" Wenigzell werden die vermutlich köstlichsten und größten Buchteln Österreichs gebacken. Buchtelbäcker Florian Haselbacher hat mir sein Rezept verraten. Zum Rezept

3. Israel: Frühstück mit Chuzpe aus Tel Aviv

Diese Reise im Kochtopf entstand unter tatkräftiger Mitwirkung Elo Resch-Pilcik, Geschäftsführende Gesellschafterin des Profi Reisen Verlags. Sie ist nicht nur eine profunde Kennerin des heiligen Landes, sondern lernt auch seit Jahren mit Begeisterung Hebräisch. Ihr Shakshuka-Rezept erinnert mich an die Begegnung mit "Doktor Shakshuka", der mit ziemlicher Chuzpe auf seine zwielichtige Vergangenheit zurückblickt. Zum Rezept

4. Tschechien: Ayurveda-Kostproben ohne Jetlag

Diese Reise im Kochtopf führt in zwei Länder gleichzeitig - nach Tschechien und nach Indien, und das verdanke ich der Vollblut-Touristikerin Yvette Polasek, tschechische Tourismusdirektorin und Präsidentin des Corps-Touristique in Wien. Was könnte also Besseres passen als ein Stück Indien in Tschechien. Zum Rezept

