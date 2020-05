Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 20/21

Tote durch Überschwemmungen in Ruanda

Die schwere Regenzeit in Ostafrika hält an. Besonders hart betroffen waren in dieser Woche die Bewohner Ruandas. Durch die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Mehr als 65 Menschen kamen deswegen ums Leben.

Dammbruch in Usbekistan

Durch einen Dammbruch im Grenzgebiet zu Kasachstan kam es zudem zu großen Überschwemmungen in Usbekistan. Überflutet wurden neben Dörfern auch zahlreiche Felder, die für den Anbau von Baumwolle benötigt werden. In der Folge mussten rund 95.000 Menschen evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden. Die Ursache bzw. Verantwortung für den Unfall ist noch ungeklärt – unter Verdacht steht derzeit jedoch die Baufirma.

Gasaustritt in Südindien

Zu einem Chemie-Unfall kam es in der südindischen Stadt Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh. In der Folge brachten Behörden rund 3.000 Menschen in Sicherheit. Der Unfall forderte mindestens elf Todesopfer. Zudem klagten hunderte Menschen über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen.

Demonstration in Hong Kong

Am Sonntag um 14 Uhr ist in Hong Kong eine Großdemonstration der Opposition geplant. In dem sogenannten Muttertagsmarsch fordern die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Aufgrund politischer Spannungen kommt es seit geraumer Zeit immer wieder zu ähnlichen Kundgebungen und Verkehrseinschränkungen.

