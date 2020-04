Belavia: Tägliche Flüge zwischen Wien und Minsk

Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger wertete dies in einer Aussendung als „Zeichen, dass es für die Luftfahrt langsam wieder aufwärts geht". Die Eröffnung dieses Fluges werde zur Schaffung und Stärkung der Handels-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen weißrussischen und österreichischen Partnern beitragen und aufgrund der gegenwärtigen Situation in der Welt auch die Rückkehr der Bürger beider Länder nach Hause erleichtern, so Anatoly Gusarov, Generaldirektor von Belavia Airlines anlässlich der Eröffnung der Flugverbindung. "Der Flug nach Wien ist der erste Schritt auf dem Weg zur gewohnten Lebensweise."

Laut der Belavia-Presseaussendung ist ein täglicher Flugbetrieb zwischen Minsk und Wien geplant. Tickets seien für 69 EUR – Oneway zu buchen. Der Flugbetrieb wird entsprechend aller geltenden behördlichen Gesundheits- und Einreisebestimmungen der nationalen Behörden in Österreich und Weissrussland durchgeführt. Bei allen am Flughafen Wien ankommenden Passagieren wird unmittelbar nach der Ankunft die Körpertemperatur gemessen und sie müssen entweder ein ärztliches Attest mit negativem COVID-19-Befund (nicht älter als 4 Tage) vorweisen oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Drittstaatsangehörigen ist die Einreise nach Österreich von außerhalb des Schengen-Raumes auf dem Luftweg ohne gültigem Aufenthaltstitel grundsätzlich untersagt. (APA/red)