Tourism Northern Territory schult im April virtuell

Northern Territory Top End

Datum: Mittwoch, 15. April

Beginn: 9:30-10 Uhr

Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/5801660371346626318

Inhalt: Die Heimat des legendären Crocodile Dundee, das tropische Top End des Northern Territory, bietet zahlreiche Naturwunder und fantastische Erlebnisse. Die virtuelle Reise beginnt in Darwin, der Hauptstadt des Nord-Territoriums, die aufgrund ihrer Lage auch als „Tor zu Australien“ genannt wird. Von Darwin geht es zum Kakadu National Park, dem größten seiner Art auf dem Kontinent. Er ist die Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten, Besucher können Wandern, sich beim „Wasserfall-Hopping“ abkühlen und faszinierende Rock Art der Aborigines bewundern. Ganz im Nordosten des Northern Territory befindet sich das Arnhem Land, das die Fläche von Portugal besitzt, die aber von gerade einmal 20.000 Menschen bevölkert wird. Im quasi unberührten Arnhem Land ist die Aborigine-Kultur so lebendig wie nirgendwo sonst. Der nächste Halt ist der Litchfield National Park, der von Darwin aus sogar im Rahmen eines Tagesausflugs entdeckt werden kann – Wasserfälle, Naturpools und die berühmten Krokodile stehen auf dem Programm. Im Nitmiluk National Park erwartet Besucher beeindruckende Aborigine-Kunst und eine Schlucht, deren imposante Ausmaße vom Wasser, an Land und aus der Luft bewundert werden können.

Australiens Outback - das Red Centre

Datum: Dienstag, 28 April

Beginn: 09:30-10 Uhr

Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/1291150313395703822

Inhalt: Um das Outback im Herzen des Kontinents ranken sich viele Mythen: zu weit,zu heiß, zu gefährlich. Die virtuelle Reise räumt damit auf und zeigt auf, welche vielfältigen Erlebnisse rund um Alice Springs, Uluru, den Kings Canyon und die MacDonnell Ranges auf Reisende warten. Uluru, das Wahrzeichen Australiens, bildet das spirituelle Herz der Aborigine-Kultur. Der „rote Riese“ kann auf viele Arten erforscht werden: bei Wanderungen am Fuße, aus der Luft, per Segway und Mountainbike sowie auf dem Rücken eines Kamels. Von Alice Springs mit seiner Vielzahl an renommierten Kunstgalerien aus geht es zum Beispiel in die MacDonnell Ranges mit faszinierender Geologie und Naturpools, die für Strandfeeling mitten im Outback sorgen. Der Kings Canyon zählt ebenfalls zu den geologischen Wundern des Northern Territory und lädt zu unvergesslichen Wanderungen ein.