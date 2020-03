ITB-Kongress virtuell & ganzjährige Plattform

Die mehr als 20 exklusiven, englisch- und deutschsprachigen Live-Streams können zwischen dem 5. und 11. März 2020, teils in Echtzeit, teils zeitversetzt, auf itb.com verfolgt werden und stehen allen Interessierten danach als Videos „on-demand“ zur Verfügung. Die globale Website schlage die Brücke zwischen analog und digital und liefere innovative Möglichkeiten für Business, Networking und exklusiven Content, wie die ITB mitteilt.

„Angesichts der momentan so schwierigen Zeiten braucht die Tourismusbranche die ITB mehr als je zuvor“, erklärt Martin Buck, Senior Vice President Travel+Logistics, Messe Berlin GmbH. Im Rahmen der Virtual ITB Convention diskutieren internationale Top-Speaker der ITB, wie die globale Reisebranche durch intelligente Strategien auch in einem herausfordernden Umfeld zukunftsfähig bleibe. Aus aktuellem Anlass nimmt auch der Umgang der Branche mit dem Corona-Virus eine tragende Rolle ein.

Netzwerk für das ganze Jahr

„Mit der neuen Website etablieren wir ein zentrales und in dieser Form einzigartiges Travel Network, das weltweit in allen Märkten nutzbar ist. Ziel ist es, an 365 Tagen im Jahr Business, Content und Netzwerken zu ermöglichen. Darüber hinaus möchten wir den Zugang für Newcomer der Branche erleichtern. Wir unterstreichen damit die ganzjährige, internationale Markt- und Meinungsführerschaft und festigen konsequent die Positionierung unserer USPs Contacts und Content“, so Buck weiter. (red)