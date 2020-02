Hamburg CARD Green: Die nachhaltige City Card

Touristen und Hamburger können mit der Hamburg CARD Green ab 10,50 EUR das ÖPNV-Netz der Stadt (HVV) kostenfrei nutzen und zusätzlich aus rund 40 nachhaltigen Angeboten aus den Bereichen Shopping, Freizeit und Gastronomie wählen und sparen.

Nachhaltige Angebote

Zero Waste-Cafés, coole Recycling-Mode, interessante Radtouren in die schönsten Ecken der Stadt: In Hamburg gibt es viele ökologisch und sozial nachhaltige Angebote. Oftmals stoßen Gäste, aber auch Einwohner, meist eher zufällig darauf. Damit ist jetzt Schluss: Die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) hat mit der Hamburg CARD Green Deutschlands erstes Produkt für einen nachhaltigen Städtebesuch entwickelt.

Die Karte ergänzt das bestehende Hamburg CARD Portfolio des Unternehmens und bietet neben der freien Fahrt mit Bus, Bahn und den Hafenfähren, bis zu 30% Rabatt auf rund 40 nachhaltige Angebote - darunter Ermäßigungen für die nachhaltige Stadtrundfahrt mit den E-Bikes von ERFAHRE Hamburg, Froindlichst das vegane Restaurant mit saisonalen Zutaten sowie Fair Fashion bei Captain Svenson oder Handmade-Einzelstücke im HEY DU.

Ausgewählte Betriebe

Nachhaltig orientierte Touristen konsumieren erfahrungsgemäß sehr bewusst. Deshalb setzen die Hamburg CARD Green und ihre Partner auf ein größtmögliches Maß an Transparenz und Glaubwürdigkeit für den Gast. Die Kooperationspartner der City Card wurden gezielt und gemäß nachhaltiger Kriterien ausgewählt. Ob spannendes Dialoghaus oder entspannte Pedalotours, nachhaltige Mode von Glore im Karoviertel oder grünes Wochenende auf Gut Karlshöhe: Die Partnerbetriebe geben nicht nur Rabatte, sondern informieren ihre Gäste auch aktiv über Nachhaltigkeitsaspekte und motivieren sie, einen eigenen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Ganz ohne Papier

Die Hamburg CARD Green ist bewusst nur digital mit der App "Hamburg – Erleben & Sparen" verfügbar. So kann der Gast sich bequem und ganz ohne Papier durch Hamburg bewegen und nach Vorzeigen der Karte auf dem Smartphone die nachhaltigen Angebote vor Ort genießen.

Mit dem Kauf einer Hamburg CARD Green kann außerdem 1 EUR an „Das Geld hängt an den Bäumen“ gespendet und damit ein regionales, soziales oder nachhaltiges Projekt unterstützt werden.

Nähere Informationen unter: hhcard.de/green (red)