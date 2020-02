Kunst aus Südafrika: The Travelling Art Gallery kommt nach Wien

The Travelling Art Gallery entwickelte sich bereits nach kurzer Zeit zu einer Ausstellungsserie, die die breit gefächerte und äußerst lebendige Kunstszene des Landes am Kap zeigt. Dabei geht es den Organisatoren ganz besonders darum, Kunst zugänglich zu machen, Menschen für sie zu begeistern, die mit einem etablierten Kunstbetrieb wenig anzufangen wissen und Künstlern aus Südafrika eine internationale Präsenz zu gewährleisten.

Forum und Entwicklungs-Chance für 21 Künstler

Mit der ‚Galerie auf Zeit‘ schafft das kleine Organisationsteam eine Plattform für eine starke, farbenfrohe und emotionale Kunst aus Südafrika. Das Land Menschen in Europa näher zu bringen und viele Aspekte Südafrikas zu zeigen, ist ein Teil des Projekts. Wichtig ist aber auch, dass den 21 Künstlern mit den Pop-Up-Ausstellungen ein wichtiges Einkommensstandbein gegeben wird und sich weitere Entwicklungs- und Karrierewege auftun.

Südafrika ist für viele ein Sehnsuchtsziel und ein sehr beliebtes Reiseziel mit magischen Landschaften, vielfältigen kulturellen Strömungen und einer dynamischen Gesellschaft im Wandel. Aufbruchsstimmung und Begeisterung für die Zukunft sind typisch für die ‚Regenbogen-Nation‘. Wer die Kunstwerke von „The Travelling Art Gallery“ betrachtet, sieht den Spiegel einer heterogenen, gesellschaftlichen Realität mit den komplexen Facetten einer ganzen Generation. Eine Vielfalt, die sich in den Techniken und Werkstoffen der Werke offenbart und die die Sujets der Kunst wirkungsvoll unterstreicht.

Spannender Einblick in die Kunstszene Südafrikas

In diesem Jahr ist keine Reise nach Südafrika nötig, um in die Kunstszene dieser vielfältigen Welt einzutauchen: Über 150 Werke von 21 Künstlern kommen mit „The Travelling Art Gallery“ nach Deutschland und erstmals auch nach Österreich und in die Schweiz. Die kuratierte Auswahl von Barbara Lenhard und Florian Gast präsentiert die aufstrebende Szene einer ganzen Nation in Pop-Up-Galerien auf rund 700m2 in jeder Stadt. Diesmal startet die Reise in der deutschen Hauptstadt Berlin, bevor es weiter nach Düsseldorf, Wien und Zürich geht – jeweils lediglich für zehn Tage pro Stadt.

Etablierte Künstler engagieren sich als „Alumnis“

Die 21 Künstler zeigen mit ihren Werken ganz Unterschiedliches: Mal realistisch, mal abstrakt und ebenso vielfältig wie die Stilrichtungen und Themen, sind die eingesetzten Materialien und Techniken. Die Künstler malen etwa in Öl und Acryl und zeichnen mit Kohle, sie nutzen klassische Leinwände oder auf Leinwand aufkaschiertes Zeitungspapier als Hintergrund für die Szenerie.

Seit 2019 wird die Künstlerinitiative auch von schon international sehr etablierten Künstlern aus Südafrika unterstützt. Die mit dem Etikett „Alumnis“ gekennzeichneten Künstler helfen dem Projekt weitere Aufmerksamkeit zu geben, da ihre Kunst international einen Namen hat und diese bei den Ausstellungen das Projekt zusätzlich bereichern und auch ein stückweit unterstützen. Riaan van Zyl, Natasha Barnes und Christa Myburgh sind diesmal die Künstler, die zu dieser Gruppe zählen und großartige Bilder mit auf die Reise geben.

Erstmalig sind auch einige Hotels und Lodges aus Südafrika mit dabei. Sie unterstützen das Projekt und präsentieren Ihre Angebote den Besuchern. Der Erfolg der letzten Jahre gibt dem Team hierbei Recht und zeigt, dass Ideen auf fruchtbaren Boden fallen können, wenn Menschen zusammen agieren.

Orte und Termine von „The Travelling Art Gallery“ 2020:

Berlin: 24. April – 3. Mai 2020

Düsseldorf: 15. Mai – 24. Mai 2020

Wien: 5. Juni – 14. Juni 2020

Zürich: 26. Juni – 5. Juli 2020

