Erfolgreiches Finale der 1st Austrian Golf Show

„Wir haben uns in der MARX Halle nicht nur auf einer deutlich größeren Fläche präsentiert, sondern auch inhaltlich: mit Golf-Produkten von 150 Ausstellern, die nur wenige Tage zuvor auf der PGA Merchandise Show zu sehen waren, der Golf-Leitmesse im amerikanischen Orlando. So konnten Golfschläger heuer zum Beispiel gleich vor Ort ausprobiert werden“, so Ludwig Büll, Veranstalter der 1st Austrian Golf Show.

„Aufgrund des guten Feedbacks des Publikums wie unserer Aussteller haben wir auch den Termin für 2021 bereits fixiert: Hier findet die 1st Austrian Golf Show am 6. und 7. Februar 2021 statt, wieder in der Wiener MARX Halle“, so Büll weiter.

Die Highlights der Golf Show

Das Show-Programm auf der Bühne wurde vom passionierten Golfer Serge Falck moderiert. Er begrüßte prominente Golfer wie Markus Brier, Marc Janko und Johannes Schwab. Spannende Speaker plauderten aus dem Golf-Nähkästchen: Andreas Leutgeb, Präsident der Greenkeeper in Österreich, hörte sprichwörtlich das Gras wachsen. Proette Natascha Fink, die erste Österreicherin auf der amerikanischen Damentour, gab Einblicke über den Karriereweg von Frauen in einem Männer-dominierten Sport. Putting-Experte Wiestaw Kramski sprach über manipulationsfreies Putten. Orthopäde Michael Vitek gab Tipps in puncto gesundes Golf und wie man das Kreuz mit dem Kreuz vermeidet. Top-50-Nachwuchs-Golfcoach Martin Rentenberger machte der Jugend Lust auf den Golfsport etc.

Schottische Dudelsack-Klänge kamen von den Vienna Pipes & Drums. Für kulinarische Gaumenfreuden sorgte u.a. Millie mit ihrem sprichwörtlich süßen rosa-blauen Food-Truck im Sommer-Ferien-Adria-Look der 60er. Auch Mode und Stil kam nicht zu kurz: Die trendigen Hickory (= Vintage) Golfer rund um Giunto Schalkenberg präsentierten sich gut behütet wie gekleidet: abschlagbereit in Knickerbockern bzw. Spitzenkleidern. (red)