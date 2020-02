TUI schenkt Kunden Parkticket am FH Innsbruck

Gültig ist die Parkplatzaktion ab 3. Februar für Pauschalreisen mit Flug ab Innsbruck nach Lamezia Terme in den TUI Magic Life Calabria, das TUI Blue Tropea, den TUI Kids Club Porto Ada und den Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Wer seinen Urlaub bis zum 29. Februar bucht, erhält ein Parkticket für den Langzeitparkplatz am Flughafen Innsbruck kostenlos dazu. Der Gutscheincoin zur Tilgung der Parkgebühr für sieben oder 14 Tage ist vor Abflug beim TUI Schalter abzuholen. Diese Aktion ist nur gültig für TUI-Pauschalreisen ab einem Mindestpreis von 799 UR. Limitiert auf 100 Buchungen.

Kinderfestpreis-Aktion im TUI Magic Life Calabria

Ebenfalls bis 29. Februar profitieren Kunden zusätzlich von Kinderfestpreisen ab 249 EUR im TUI Magic Life Calabria bei Abflug ab Innsbruck. Der Club bietet eine Kombination aus Erholung, Genuss, Sport und Unterhaltung und ist für Familien mit Kindern besonders geeignet. Der Club verfügt über fünf Pools, fünf Restaurants und vier Bars. Auch in den Abendstunden werden verschiedene Programme angeboten, wie Mottopartys oder internationale Shows. Eine Woche im TUI Magic Life Calabria in Italien ist auf Basis All-Inclusive mit Flug ab Innsbruck z.B. am 2. Juni 2020 ab 899 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Kinder von zwei bis 11 Jahre reisen ab 249 EUR. (EUR)