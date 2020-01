nicko cruises: Faszination Südamerika

Seit Dezember 2019 können Kunden des Stuttgarter Kreuzfahrtexperten Reisen auf dem neuen expeditionsfähigen Hochseeschiff World Voyager buchen.

Auf vier verschiedenen Routen lernen Gäste die unendliche Naturvielfalt des Orinoco- und Amazonasgebiets kennen. Mit den unterschiedlichen An- und Abreiseoptionen können Kunden ihre Reise ganz individuell verlängern. Neben Rio de Janeiro oder Lima stehen auch mehrtägige Abstecher zu den Inka-Ruinen von Machu Picchu oder in das UNESCO-geschützte Biosphärenreservat Pantanal als Verlängerungsprogramm zur Auswahl.

Karibische Strände und tropische Regenwälder

Auf der 13-tägigen Reise von Barbados über Port Elizabeth, Mayreau, Charlotteville, Orinoco-Delta und den Teufelsinseln nach Belém bekommen die Gäste das Beste aus zwei Welten. Zu Beginn der Reise lockt karibisches Flair: Das Schiff steuert den malerischen Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen an. Die Reisenden können bei einer Katamaran-Tour oder einem Schnorchelausflug die türkisfarbene Pracht der Karibik erleben.

Danach wartet als besonderes Erlebnis das Kreuzen im Orinoco-Delta. An Bord des World Voyager überqueren die Gäste den Äquator und fahren über die berühmten Breveskanäle Richtung Belém. Die 13-tägige Reise ist bereits ab 5.949 EUR buchbar und lässt sich mit einem Anschlussprogramm in Rio de Janeiro kombinieren.

Amazonas intensiv

Die 17-tägige Amazonaskreuzfahrt von Belém über Breves, Rio Guajara, Parintis, Ariaú, Manaus, Cuxiu Muni, Panelas, Leticia, Pichana und Pevas bis nach Iquitos ist perfekt für alle, die den größten Tropenwald unserer Erde hautnah und ganz intensiv erleben möchten. Von Belém durch die kleinen Breveskanäle fahren die Gäste auf dem Amazonas landeinwärts. Neben Stadtrundfahrten und Begegnungen mit Menschen indianischer Abstammung in abgelegenen Dörfern, ist die allgegenwärtige Natur die Attraktion dieser Reise. Zodiac-Ausfahrten führen noch tiefer hinein in den Regenwald, der mit seiner Vielfalt an Pflanzen und exotischen Tieren alle in seinen Bann zieht.

Zu dieser Reise ab 9.399 EUR können Vorprogramme in Rio de Janeiro oder Pantanal hinzugebucht werden. Dieselbe Route kann zum gleichen Preis auch in die andere Richtung gebucht werden, kombinierbar mit den Vorprogrammen Machu Picchu oder Lima.

Den Amazonas am Oberlauf erleben

Etwas kürzer ist die achttägige Reise von Iquitos über Leticia, die Monkey Islands und Pevas zurück nach Iquitos. Die Fahrt führt auch in romantisch-wilde Nebenflüsse, wie den Rio Mayoruna und den Rio Atacuari. An ihren Ufern leben in tiefen Wäldern indigene Völker, die sich bunt bemalen und ihren Schmuck aus Naturmaterialen herstellen. Die Kreuzfahrt ist bereits ab 3.299 EUR buchbar und lässt sich mit den Vorprogrammen Machu Picchu oder Lima kombinieren.

Für Kurzentschlossene

Ganz spontane Reise-Begeisterte können bereits Ende März 2020 in die beeindruckenden Landschaften Südamerikas eintauchen. Nach Ankunft in Rio de Janeiro fliegen die Gäste nach Ushuaia und kreuzen auf dem World Explorer, dem Schwesterschiff des World Voyagers, von Ushuaia über die Falklandinseln und Buenos Aires nach Montevideo und zurück nach Rio de Janeiro.

Eines der Reisehöhepunkte: Auf den Falklandinseln können die Gäste Königspinguine und bei Punta del Este Seelöwen beobachten. Temperamentvolle Rhythmen warten in der Hauptstadt des Tangos Buenos Aires. Den Kontrast zu den Metropolen bilden das gemütliche Kolonialstädtchen Paraty oder eine Schonerfahrt zu den Stränden der Costa Verde. Bei einer Buchung bis zum 31. Jänner gibt es diese Reise bereist für 4.330 EUR. (red)