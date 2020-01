Flughafen Klagenfurt: Rückgang der Passagierzahlen

Wie der Flughafen in einer Aussendung bekannt gab, verzeichnete man im vergangenen Jahr 209.278 Passagiere, das sind um 8,36% weniger als noch im Jahr 2018. Damals hatte der Flughafen 228.372 Passagiere und 3.566 Flugbewegungen registriert.

Begründet wird der Rückgang mit dem Wegfall der Hamburg-Verbindung sowie mit Kürzungen auf der Wien-Strecke. Am Flughafen verweist man auf „viele ernsthafte Gespräche und Verhandlungen" was neue Destinationen angeht. Derzeit werden ganzjährig von Klagenfurt aus Wien sowie Köln/Bonn angeflogen. Im aktuellen Winterflugplan - und noch bis April verlängert - gibt es eine Verbindung nach London/Gatwick. In der Zeit von 31. März bis 30. Oktober wird ab Klagenfurt jeweils dienstags und freitags Palma de Mallorca bedient. (APA/red)