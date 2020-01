Odyssey of the Seas: erste Mittelmeersaison ab Rom

Das Kreuzfahrtschiff bietet Passagieren erstmalig eine Kombination aus längeren Aufenthalten und Übernachtungen in europäischen Städten entlang des Mittelmeers an, wie die Reederei mitteilt. Das neue Schiff debütiert im November 2020 und startet während der Premierensaison von Fort Lauderdale, Florida, in die Karibik, bevor es nach Europa geht. Die Mittelmeer-Kreuzfahrten von Odyseey of the Seas für die Sommersaison 2021 sind bereits buchbar.

Längere Aufenthalte

Ab Mai 2021 nimmt die Odyssey Reisende für sieben, neun und zwölf Kreuzfahrttage entlang des östlichen Mittelmeers zu malerischen Küsten und sehenswerten Kulturschätzen mit, darunter Santorini, Mykonos, Athen und Rhodos, Griechenland; Ephesus, Türkei; Neapel, Italien; Heraklion auf Kreata sowie Haifa und Jerusalem, Israel. Um vor Ort noch länger Zeit für die landestypische Kultur zu haben, können Passagiere bis maximal 15 Stunden an Land verweilen, von Übernachtungsaufenthalten profitieren sowie zwei volle Tage in Athen und Neapel während einer neuntägigen sowie zwölftägigen Kreuzfahrtroute verbringen.

„Mit längeren Aufenthalten an Land und Übernachtungen an Bord unserer neuen Schiffsklasse, bietet Odyseey of the Seas in ihrer ersten Mittelmeersaison ein besonderes Kreuzfahrtabenteuer für unsere Gäste“, sagt Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International.

Nordamerika & Karibik

Im November 2020 debütiert Odyssey of the Seas in Nordamerika und wird das erste Quantum Ultra-Klasse Kreuzfahrtschiff sein, welches erstmals die Karibik ansteuert. Von Fort Lauderdale, Florida, startet Odyseey of the Seas für Aufenthalte von sechs und acht Nächten nach Curacao, Aruba, Grand Cayman und Mexiko. Im November 2021 kehrt Odyssey of the Seas mit ihren bisherigen karibischen Reiserouten für einen zweiten Winter nach Fort Lauderdale, Florida, zurück. Karibikkreuzfahrten für die Wintersaison 2021-22 können bereits gebucht werden. (red)