Viva Cruises: Kabinen für Ferienmesse-Besucher

Eines der neusten Schiffe der Scylla Flotte, die William Wordsworth, wird während der Messe in Wien am Liegeplatz 11, direkt beim Kafkasteg liegen. Um den legeren Lifestyle des Schiffes hautnah zu erleben, können Expedienten in diesem Zeitraum zum ermäßigten Preis von 89 EUR pro Kabine/Nacht inkl. Frühstück an Bord übernachten.

Open Ship Days

Interessierte Kunden und Expedienten können das Schiff zudem im Rahmen der Open Ship Days am 16. und 17. Jänner 2020 jeweils von 12 bis 16 Uhr sowohl geführt als auch auf eigene Faust erkunden.

Nähere Informationen dazu finden Sie hier.

Buchung der Kabinen unter: sales@viva-cruises.com oder telefonisch unter +49 211 274 032 50 (red)