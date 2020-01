Florida Keys & Key West: Aufforstung ausgewählter Riffe

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und das Florida Keys National Marine Sanctuary wollen insgesamt fast 100 Mio. USD investieren, um Korallenriffe mit einer Fläche von 52 Fußballfeldern zu restaurieren.

Kontinuierliche Aufforstung

Mit einer beeindruckenden Vielfalt an bunten Korallen und schillernden Fischen ist das Barriereriff vor der Inselkette der Florida Keys & Key West beliebt bei Schnorchlern und Tauchern aus aller Welt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, werden seit 15 Jahren Bemühungen unternommen, das Riff kontinuierlich aufzuforsten. Dafür werden neue Korallen gezüchtet und an das bestehende Riff angepflanzt. Da sich diese Methode in den Keys als sehr erfolgreich erwiesen hat, soll sie nun in großem Stil von Key Largo bis Key West umgesetzt werden. Die für das Projekt ausgewählten Riffe sind Carysfort Reef, Horseshoe Reef, Cheeca Rocks, Sombrero Reef, Newfound Harbor, Looe Key Reef und Eastern Dry Rocks. Die sieben Riffe erstrecken sich nicht nur entlang der gesamten Inselkette, und machen so eine Aufforstung auf voller Länge der Florida Keys möglich, sondern sie besitzen auch eine große Vielfalt an Korallenarten und geben zahlreichen Meeresbewohnern ein Zuhause. Auch für den Menschen bieten die genannten Riffe einen großen Nutzen und wurden aufgrund ihrer Lage als besonders erfolgsversprechend für eine Aufforstung eingestuft.

Mission: Iconic Reefs

Das Projekt wird in den nächsten 20 Jahren schrittweise durchgeführt. Die erste Phase wird ungefähr zehn Jahre dauern und sich auf die Aufforstung von Elch- und Hirschhornkorallen konzentrieren. Diese gehören zu den schnell wachsenden Steinkorallenarten und sind nicht vom aktuell um sich greifenden Steinkorallen-Gewebeverlust betroffen. Auch andere, langsamer wachsende und nicht vom Gewebeverlust betroffene Arten werden in diesem ersten Schritt aufgeforstet. An den Riffen entfernen Forscher Algen und Schnecken und siedeln Seeigel und Krebse an, um die Riffe sauber und gesund zu halten. Die zweite Phase fokussiert sich auf langsam wachsende Korallenarten, die Krankheiten überlebt und sich aus Kolonien vermehrt haben, oder die vor dem Ausbleichen gerettet wurden. Ziel ist es, die Vielfalt und die ökologische Funktion der Riffe wiederherzustellen, indem die Korallendichte an den ausgewählten Riffen wieder auf ein sich selbst erhaltendes Niveau gebracht wird. Zu den Partnern des Projekts gehören der Staat Florida, die Coral Restoration Foundation, das Mote Marine Laboratory and Aquarium, das Florida Aquarium, die Nature Conservancy, Reef Renewal und die National Marine Sanctuary Foundation. (red)