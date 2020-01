TUI Cruise: Kaffeegenuss mit Sales-Post

Viele Gäste an Bord der Mein Schiff Flotte genießen den ersten Kaffee des Tages am liebsten aus der Espresso-Maschine, die in jeder Kabine zur Verfügung steht. Um dieses Gefühl auch für die Verkaufsprofis im Beratungsgespräch mit den Kunden erlebbar zu machen, hat sich die Hamburger Reederei etwas ausgedacht: Im kostenlosen Mein Schiff Highlight-Paket ist eine hochwertige Julius Meinl Inspresso Kapselmaschine in der exklusiven Mein Schiff Edition sowie zehn Kaffee-Kapseln und zwei Mein Schiff Tassen für das Verkaufsgespräch enthalten.

„Wir freuen uns mit unserem Partner Julius Meinl den Reisebüros sowie den Kunden mit diesem Paket den Genuss ins Büro holen zu dürfen“, so Udo Lutz, Director Sales bei TUI Cruises.

Bestellung über Infonet

Das neue Mein Schiff Highlight-Paket ist in einer limitierten Auflage von 2.000 Stück über das TUI Cruises Infonet bestellbar. Passend dazu liefert die beiliegende Broschüre direkt Argumente für das Verkaufsgespräch für eine Kreuzfahrt mit Mein Schiff und Premium Alles Inklusive. Die Bestellung der Mein Schiff Highlight-Pakete erfolgt über das Infonet. Weitere Informationen unter: www.tuicruises.com/infonet/sales-post (red).