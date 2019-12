Gewinnen Sie die Teilnahme an einem exklusiven Branchenevent

Austrian Cruise Center, Geo Reisen, Raiffeisen Reisen, die Europäische Reiseversicherung, Viva Cruises und tip holen ein Schiff nach Wien: die MS William Wordsworth. Am Programm an Bord erwarten die Gäste ein Aperitiv sowie ein exklusives Dinner, DJ-Musik und eine Open Bar.

Datum / Ort

Mittwoch, 15. Jänner 2020 / MS William Wordsworth am Handelskai

Ablauf

19:00 Uhr: Einlass, Aperitif

20:00 Uhr: Dinner

Im Anschluss Open Bar mit VIVA All-Inclusive

Teilnahme

Mit einer Mail an alexandra.tremmel@austrian-cruise-center.at - Einsendeschluss ist der 3. Jänner 2020 - nimmt man an der Verlosung für eine Teilnahme an dem exklusiven Branchen-Event teil. Die Gewinner werden zeitgerecht schriftlich verständigt. (red)