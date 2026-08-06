Premiere für Denver Wiesn und Great American Beer Festival

Besucher:innen von Denver in Colorado im Oktober erwarten zwei Veranstaltungen, die internationale Braukultur und regionale Traditionen miteinander verbinden. Mit dem Oktoberfest – The Denver Wiesn feiert vom 16. bis 18. Oktober sowie vom 22. bis 25. Oktober 2026 ein neues Volksfest seine Premiere. Das Festival ist aus der Städtepartnerschaft „City2City“ zwischen München und Denver hervorgegangen und soll die kulturellen sowie landwirtschaftlichen Gemeinsamkeiten Bayerns und Colorados in den Mittelpunkt stellen, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Die Denver Wiesn ist mehr als nur ein Fest“, sagt Chadwick V.R. Williams, Geschäftsführer und Präsident der Bavarian Guild in Denver. „Sie ist der Beginn einer dauerhaften kulturellen Tradition. Wir bringen das authentische Herz Bayerns nach Colorado, würdigen die tiefen Verbindungen zwischen unseren beiden Kulturen und schaffen eine Tradition des Feierns, des kulturellen Austauschs und der gelebten Gemeinschaft.“

Auf dem Programm stehen bayerische Spezialitäten, Bier, Live-Musik, traditionelle Wettbewerbe, Kunsthandwerk sowie ein rund 33m hohes Riesenrad mit Blick auf die Skyline Denvers und die Rocky Mountains. Ziel der Veranstalter sei es, die Denver Wiesn als jährlich stattfindendes Kultur- und Tourismusereignis zu etablieren. Die Denver Wiesn wird auf dem Gelände des National Western Centers stattfinden, das sich nordöstlich von Downtown befindet und mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Der Eintritt ist frei.

Great American Beer Festival unter freiem Himmel

Am 10. und 11. Oktober 2026 findet das Great American Beer Festival statt. Erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1982 wird das Festival nicht drinnen, sondern im Levitt Pavilion, einer Open-Air-Location südlich der Innenstadt Denvers, ausgetragen. Die Brewers Association setzt mit dem neuen Konzept verstärkt auf den direkten Austausch zwischen Besucher:innen mit den hunderten Brauereien aus den gesamten USA.

Neben Verkostungen erwarten die Gäste Live-Musik, Foodtrucks sowie das Kulinarikformat PAIRED, bei dem Spitzenköch:innen ausgewählte Gerichte mit passenden Bieren kombinieren. Ein weiterer Höhepunkt ist die öffentliche Preisverleihung der Great American Beer Festival Competition, bei der die besten Biere und Cider der USA ausgezeichnet werden. Ein Tagesticket kostet 66,53 USD (ca. 60 EUR), ein Ticket für beide Festivaltage 120,93 USD (ca. 106 EUR). In Kombination mit PAIRED liegt der Preis für ein Tagesticket bei 170,83 EUR (ca. 150 EUR). Tickets sind über die Festival-Webseite erhältlich. Dort wird auch die Liste der teilnehmenden Brauereien wöchentlich aktualisiert. Bereits jetzt steht fest, dass neben klassischen Bieren auch glutenfreie sowie alkoholfreie Sorten angeboten werden.

Das Festivalgelände „Levitt Pavilion“ befindet sich südlich der Innenstadt von Denver. Wer keinen Shuttle buchen möchte, der vom Veranstalter angeboten wird (21,48 USD, ca. 19 EUR für hin und zurück) und sich das Geld fürs Taxi (ca. 15 Min. Fahrt) sparen möchte, kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn; Tagesticket für 5,50 USD, ca. 4,80 EUR) an- und abreisen.

Bierkultur im Mittelpunkt

Colorados reiches Brauereierbe reicht bis in die Zeit des Goldrausches zurück. Damals brauten die Glückssuchenden entweder ihr eigenes Bier oder tranken das Pils des deutschen Einwanderers Adolph Coors (geb. Kuhrs) aus Barmen, der 1873 im nahe Denver gelegenen Golden eine Brauerei gründete. Aus ihr entwickelte sich die heutige Coors Brewing Company, die dort bis heute ihren Sitz hat und bei einer Führung besucht werden kann. Mittlerweile gibt es allein im Großraum Denver mehr als 150 Brauereien, die mit einer großen Vielfalt an Bierspezialitäten die lebendige Craft-Bier-Szene der Region prägen. Einige von ihnen, darunter Bierstadt Lagerhaus und Prost Brewing Co., brauen sogar nach dem deutschen Reinheitsgebot. (red)