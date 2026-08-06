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GNV stärkt Präsenz in Algerien
GNV, die Fährgesellschaft der MSC-Gruppe, erweitert ihr Streckennetz nach Algerien um eine dritte Verbindung und eröffnet eine neue Direktlinie zwischen Italien und dem Hafen von Annaba.
Die neue Route Civitavecchia–Annaba soll am Samstag, den 8. August, den Betrieb aufnehmen und werde während der Sommersaison zweimal wöchentlich – jeweils dienstags und samstags – von der Fähre GNV Cristal bedient, heißt es in einer Mitteilung von GNV. Die Route ergänze die bereits bestehenden Verbindungen von Sète in Frankreich nach Algier und Bejaia.
An Bord erwarten die Passagiere auf die Bedürfnisse des nordafrikanischen Marktes abgestimmte Angebote, darunter Halal-Küche, ein Gebetsraum sowie familienfreundliche Bereiche. Dank ihrer strategischen Lage erschließe die neue Route nicht nur den algerischen Markt, sondern über die Anbindung an das Straßennetz auch weitere Teile des östlichen Maghreb. Damit decke GNV ein größeres Einzugsgebiet ab und stärkeAnnaba als bedeutenden Knotenpunkt für den Passagier- und Güterverkehr in der Region.
Engagement im algerischen Markt
In Algerien arbeitet GNV mit AFLT Maritime zusammen, dem offiziellen Generalagenten und Partner der Reederei für die Betreuung und Unterstützung der Seeverbindungen zwischen Algerien und Europa. Die Zusammenarbeit unterstütze den weiteren Ausbau der Aktivitäten von GNV im Land. : „Mit der Eröffnung der Verbindung Civitavecchia–Annaba setzen wir den Wachstumskurs fort, den wir im vergangenen Jahr in Algerien eingeschlagen haben. Der Markt hat unsere Erwartungen sowohl im Passagier- als auch im Frachtverkehr erfüllt. Mit der neuen Direktverbindung bauen wir unser Engagement weiter aus, weil wir vom langfristigen Potenzial des Landes überzeugt sind", so Matteo Catani, CEO von GNV. "Deshalb werden wir auch künftig in unsere Flotte, zusätzliche Frequenzen und maßgeschneiderte Angebote investieren, um den Anforderungen des nordafrikanischen Marktes noch gezielter gerecht zu werden.“
Bereits das erste Jahr der Aktivitäten in Algerien habe die Erwartungen der Reederei bestätigt: Zwischen Juni und Dezember 2025 beförderte GNV rund 58.000 Passagiere auf den Algerien-Verbindungen. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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