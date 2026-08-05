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Neu gestaltete Website für Kreuzfahrtzentrum
Das Kreuzfahrtzentrum hat seine Website von Grund auf überarbeitet und bietet nun eine neue Übersicht, einen bedienungsfreundlichen Aufbau und bessere Suchfilter sowie Empfehlungen.
„Viele persönliche Empfehlungen zu Schiffen und Routen, so wie wir Sie auch am Telefon beraten würden“, informiert das Unternehmen, die Kreuzfahrt-Marke der Robert Chlebec Reisen GmbH, über die neu gestaltete Website. Und: „Am meisten Freude macht uns die neue interaktive Suche.“
Die neue interaktive Suche auf kreuzfahrtzentrum.at liefert tagesaktuell 4.000 Kreuzfahrten von 40 Reedereien. Für „große Reisen“ kann man nach Reederei, Reiseziel, Dauer und Reisezeitraum suchen. Möglich ist es auch, ein Häkchen bei „Mit Flug ab Wien" zu setzen, so werden die Preise samt Anreise, ohne selbst nachrechnen zu müssen, angezeigt.
Reisen am Nil und auf der Donau
Reisen in Ägypten, „unsere zweite Heimat“, begleitet das Unternehmen „seit Jahren persönlich“. Angeboten werden Nilkreuzfahrten zwischen Luxor und Assuan, die großen Zwei-Wochen-Routen ab Kairo sowie Kulturreisen mit deutschsprachiger Reiseleitung. Auf der neuen Website finden sich alle Schiffe, Routen und Termine an einer Stelle — mit Empfehlungen und Videos dazu. Zu finden sind außerdem „Reiseinspirationen“ für alle, die noch unschlüssig sind, sowie die drei unternehmenseigenen Schiffe auf der Donau. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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