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schauinsland-reisen: Nochmal Taste & Talk in St. Pölten
Die Veranstaltungsreihe „Taste & Talk“ von schauinsland-reisen erhält eine Zugabe: Aufgrund der positiven Resonanz lädt der Reiseveranstalter gemeinsam mit Emirates am 22. September 2026 zu einem zusätzlichen Termin nach St. Pölten ein.
Die Eventreihe richtet sich gezielt an Agents und bietet in entspannter After-Work-Atmosphäre die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu pflegen, aktuelle Entwicklungen in der Touristik zu diskutieren und Neuigkeiten von schauinsland-reisen sowie dem Airlinepartner Emirates aus erster Hand zu erhalten. Mit dem zusätzlichen Termin möchte schauinslandreisen weiteren Vertriebspartner:innen die Gelegenheit geben, Teil der diesjährigen „Taste & Talk“- Tour zu werden. "Der Austausch und die wertvollen Impulse der vergangenen Veranstaltungen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind“, sagt Katharina Larch, Regionalleiterin Österreich bei schauinsland-reisen.
Details zur Veranstaltung
Datum: 22. September 2026
Ort: Klang.Spiel, Schiffmannstraße 98, St. Pölten
Beginn: 18:00 Uhr
Anmeldung: über das Anmeldeformular; die Plätze sind begrenzt (red)
schauinslandreisen, tasteandtalk, agentevent, networking
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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