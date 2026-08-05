schauinsland-reisen: Nochmal Taste & Talk in St. Pölten

Die Eventreihe richtet sich gezielt an Agents und bietet in entspannter After-Work-Atmosphäre die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu pflegen, aktuelle Entwicklungen in der Touristik zu diskutieren und Neuigkeiten von schauinsland-reisen sowie dem Airlinepartner Emirates aus erster Hand zu erhalten. Mit dem zusätzlichen Termin möchte schauinslandreisen weiteren Vertriebspartner:innen die Gelegenheit geben, Teil der diesjährigen „Taste & Talk“- Tour zu werden. "Der Austausch und die wertvollen Impulse der vergangenen Veranstaltungen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind“, sagt Katharina Larch, Regionalleiterin Österreich bei schauinsland-reisen.

Details zur Veranstaltung

Datum: 22. September 2026

Ort: Klang.Spiel, Schiffmannstraße 98, St. Pölten

Beginn: 18:00 Uhr

Anmeldung: über das Anmeldeformular; die Plätze sind begrenzt (red)