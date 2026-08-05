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Frankreichs Atlantikküste: Rückkehr zur Normalität


Bordeaux
Nach den katastrophalen Waldbränden an der französischen Atlantikküste wirbt die beliebte Urlaubsregion um eine schnelle Rückkehr der Tourist:innen. Alle Aktivitäten, Ausflüge und Unternehmungen seien wieder möglich.

Die Wasser- und Luftqualität sei in der französischen Region wieder in Ordnung, Strände, Campingplätze und Quartiere seien wieder geöffnet, ebenso wie alle Flughäfen und Bahnhöfe der Region, betonten das Pariser Tourismusministerium, der Tourismusverband Atout France und das Department Gironde.  

Zugänge zu Freizeiteinrichtungen offen

Die Präfektur in Bordeaux hat vorsorglich evakuierte und von den Bränden nicht betroffene Campingplätze wieder freigegeben. Der Zugang zu Stränden, Freizeit- und Wassersportzentren wurde wieder geöffnet, ebenso wie eine Reihe von Fahrradrouten durch die Region. Nur der Zugang zu den konkret von den Bränden betroffenen Gebieten bleibe untersagt, auch wegen der Gefahr umstürzender Bäume.  

"Es ist eine Rückkehr praktisch wieder zur Normalität", sagte eine Sprecherin des Tourismusverbandes, "alles ist offen". Die Tourismusorganisation der Region sowie das Tourismusbüro der Stadt Bordeaux informieren Reiseveranstalter und Tourist:innen im Netz auch auf Englisch über den letzten Stand der Dinge. Präzise einsehbar ist, wo es tatsächlich noch Beschränkungen gibt und welche umfangreichen touristischen Bereiche von den Bränden ohnehin nicht betroffen waren. (ag/red)

  bordeaux, frankreich, gironde, waldbrände

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Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



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