Sunny Cars: Last Minute am Mittelmeer teurer als im Vorjahr

Fast die Hälfte aller Kund:innen von Sunny Cars reservierten ihr Ferienauto mit weniger als 30 Tagen Vorlaufzeit zur Abreise. Die Anmietkosten erreichten dem Mietwagenanbieter zufolge im Juni 2026 den ersten Peak des Jahres und blieben auch im Juli auf diesem etwas höheren Niveau. So lagen die Preise auch weiterhin leicht über dem Vorjahr.

Fast die Hälfte last minute

Ganze 46% aller Buchungen, die Sunny Cars im Juli 2026 verzeichnete, fallen in den Bereich last minute mit unter 30 Tagen Vorlaufzeit zum Reisebeginn. Auf den Prozentpunkt genau entspriche dies dem Wert aus dem Juni 2026 und verdeutliche, welch große Rolle das Thema Kurzfristigkeit dieses Jahr bei Reisen spiele, so heißt es in einer Mitteilung. Weitere 41% buchten ihren Mietwagen für eine Abreise zwischen 30 und 90 Tagen vor Urlaubsbeginn.

„Im Sommer gehen bei uns traditionell weniger langfristige Buchungen mit über 90 Tagen Vorlaufzeit ein“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Dennoch sehen wir hier einen klaren Trend – im Juli buchten nur 13% Long-term. Das weicht stark ab von der Aufteilung der letzten Jahre, wo die drei Buchungsgruppen je etwa ein Drittel ausmachten.“

Wichtigste Zielgebiete

Die Top-Liste der beliebtesten Mietwagendestinationen führen unverändert die Mittelmeerdestinationen Spanien, gefolgt von Italien, Griechenland und Portugal an. Auf Platz fünf rangiert weiterhin mit den USA das beliebteste Fernreiseziel. Diese verzeichnen gleichzeitig das größte Wachstum innerhalb der Top Fünf im Vergleich zum Vorjahr. Fast 25 Prozentpunkte stieg die Nachfrage nach einem Mietwagen in den Vereinigten Staaten im Juli 2026 verglichen mit dem Juli 2025. Noch stärker legten Großbritannien und Kanada mit einem Plus von 30 bzw. 44% zu und rangieren damit auf Platz sechs und sieben der Zielgebiets-Lieblinge.

Preisentwicklung 2026 - Frühbucher sparen

Bereits im Mai 2026 habe sich eine Wende in der Preisspirale abgezeichnet, so Sunny Cars. Lagen die Kosten zuvor stets unter dem Vorjahr, haben sie seither diese Werte leicht überschritten. Die Durchschnittsbuchung entsprach im Juli einer Dauer von rund achteinhalb Tagen und einem Warenkorbwert von 466 EUR – im Vorjahr 461 EUR. „Die Preise bewegen sich zwar nur leicht über dem Vorjahresniveau, dennoch sehen wir, dass die Gesamtpreise seit Jahresbeginn konstant zunehmen“, erklärt Lehmann. „Aktuell sind die Preise rund 5% teurer als zum Jahresbeginn – Frühbuchende haben damit deutlich gespart.“ (red)