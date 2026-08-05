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LTA zählt zu Deutschlands besten Reiseversicherern
Lifecard Travel Assistance (LTA) freut sich über das aktuelle Handelsblatt-Ranking „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen 2026“ und über Platz zwei in der Kategorie Reiseversicherer.
Grundlage der Auszeichnung des Handelsblatts ist eine unabhängige Kundenbefragung des Kölner Analyseinstituts ServiceValue, bei der mehr als 100.000 Verbraucher:innen nsgesamt 593 Versicherungsunternehmen aus 21 Kategorien in Deutschland bewertet haben. Mit einem Mittelwert von 2,72 zählt LTA demnach zu den Spitzenanbietern seiner Branche.
Bewertet wurden laut LTA ausschließlich Unternehmen, mit denen die Befragten innerhalb der vergangenen 24 Monate persönliche Erfahrungen gesammelt haben. In der Kategorie Reiseversicherer wurden insgesamt 28 Anbieter untersucht. „Dass unsere Kundinnen und Kunden uns erneut zu den besten Reiseversicherern Deutschlands zählen, freut uns sehr und ist für uns eine besondere Anerkennung“, sagt Michael Dorka, Geschäftsführer von Lifecard Travel Assistance (LTA). „Dieses Ergebnis ist vor allem ein Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Vertriebspartner, die täglich mit großem Engagement für unsere Kunden da sind." Anpsruch des Unternehmens sei es nicht, Auszeichnungen zu sammeln, sondern Reisenden genau dann schnell, unkompliziert und zuverlässig zu helfen, wenn sie Unterstützung benötigen.
Zuverlässig im Ernstfall
Gerade im Reiseschutz komme es für Kund:innen auf mehr an als attraktive Tarife. Entscheidend sei, wie zuverlässig ein Versicherer im Ernstfall unterstütze – etwa bei einem Reiserücktritt, einer Erkrankung im Urlaub oder einem medizinischen Notfall im Ausland. Eine schnelle Schadenbearbeitung, kompetente Ansprechpartner und eine verlässliche Erreichbarkeit seien dabei wesentliche Kriterien für die Zufriedenheit der Versicherten, ist das Unternehmen überzeugt.
Die erneute Spitzenplatzierung reihe sich in eine Serie unabhängiger Auszeichnungen ein, die LTA in den vergangenen Jahren für Servicequalität und Kundenzufriedenheit erhalten habe. Für das Unternehmen sei das Ergebnis deshalb zugleich Bestätigung und Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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