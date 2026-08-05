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Aviareps: Neuzugang im Grecotel Sales-Team


Jana Taufenbach
Jana Taufenbach verstärkt ab sofort als Sales Managerin das Team von Aviareps Tourism in München im Auftrag der Grecotel Hotels & Resorts.

In ihrer neuen Funktion verantwortet sie gemeinsam mit Vangelis Vassiliou (Director of Sales Central Europe & Head of Sales Representatives, Grecotel Hotels & Resorts) sowie Edith Maziarz (Sales & Marketing Managerin, Aviareps) den Vertrieb für den deutschsprachigen Markt und steht Reisebüros sowie Vertriebspartnern als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Taufenbach war zuletzt Cruise Sales Manager bei Hapag Lloyd Cruises und davor bei Cara Hotel Marketing Ltd. (red)

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Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



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