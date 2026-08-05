Aviareps: Neuzugang im Grecotel Sales-Team

In ihrer neuen Funktion verantwortet sie gemeinsam mit Vangelis Vassiliou (Director of Sales Central Europe & Head of Sales Representatives, Grecotel Hotels & Resorts) sowie Edith Maziarz (Sales & Marketing Managerin, Aviareps) den Vertrieb für den deutschsprachigen Markt und steht Reisebüros sowie Vertriebspartnern als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Taufenbach war zuletzt Cruise Sales Manager bei Hapag Lloyd Cruises und davor bei Cara Hotel Marketing Ltd. (red)