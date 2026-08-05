Neue Pilgerroute führt zu Fuß nach Jerusalem

Die Route führt in sechs Etappen vom Hafen von Jaffa bis zum Jaffa Gate in der Jerusalemer Altstadt und verbindet dabei historische, archäologische und heilige Stätten, die für Judentum, Christentum und Islam gleichermaßen bedeutsam sind. Wie beim Jakobsweg erhalten Teilnehmende zu Beginn einen Pilgerpass, sammeln unterwegs Stempel an ausgewählten Stationen und werden am Ziel mit einem offiziellen Zertifikat empfangen.

Initiiert wurde das Projekt vor rund vier Jahren von Yael Tarasiuk und Golan Rice, die den Weg als israelisches Pendant zum spanischen Jakobsweg (Camino de Santiago) etablieren möchten. Die Gründer entwickelten die Route gemeinsam mit akademischen Fachleuten sowie zahlreichen lokalen Partnern entlang der Strecke – von Gemeindeverwaltungen über Kulturstätten bis hin zu einzelnen Familienbetrieben, die ihre eigenen Geschichten mit den Pilgernden teilen.

Weg im Ausbau

Der Weg befindet sich weiterhin im Ausbau: Neben geführten Touren mit Unterkunft, Verpflegung und Gepäcktransport zwischen den Etappenorten sollen künftig zusätzliche Beschilderungen in Hebräisch, Arabisch und Englisch sowie eine erweiterte Informationsplattform das Angebot ergänzen. Langfristig soll der Weg zudem über die aktuellen 111km hinaus bis in den Norden Israels ausgebaut werden – entlang historischer Routen, die einst bis zu 450km maßen.

Weinkultur und Pilgerweg

Der Weg verknüpft dabei auch die Weinbaukultur der Region mit der Pilgertradition: Entlang der Route liegen die biblischen Täler Ayalon, Sorek und Elah, die bereits in den Schriften als Zentren des Weinanbaus erwähnt werden und noch heute archäologische Spuren einer blühenden Weinwirtschaft aus der Zeit des Ersten Tempels aufweisen.

„Wir freuen uns über einen weiteren einzigartigen Wanderweg, der Geschichte, Religion und Tradition miteinander verbindet“, sagt Ksenia Kobiakov, Direktorin des Staatlichen Israelischen Tourismusbüros für DACH. „Wir sind überzeugt, dass diese 111 Kilometer ein weiteres Highlight für Wanderer und Pilger aus dem deutschsprachigen Raum sein werden. Wandern, Natur und interessante Begegnungen mit Einheimischen sind für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine wichtige Voraussetzung für eine perfekte Reise und ‚The Way to Jerusalem‘ kann diese Wünsche erfüllen.“ Mehr Infos: www.thewaytojerusalem.org/ (red)