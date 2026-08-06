Neue Hotels im Portfolio der Autograph Collection

Kappadokien, Türkei

Mit der Eröffnung des Fortuna of Cappadocia, Autograph Collection im Herzen der türkischen Region Kappadokien nimmt das Portfolio der Autograph Collection Hotels aus mehr als 300 unabhängigen Häusern ein markantes neues Mitglied auf. Das Anwesen befindet sich in Uçhisar, einem der bekanntesten Aussichtspunkte der Gegend. Das Hotel verstehe sich als ein Ort, an dem bereichernde Erlebnisse, lokale Kultur und moderne Eleganz miteinander verschmelzen, wie es heißt. Das Ensemble umfasst 125 Zimmer und Suiten sowie 28 private Villen. Kulinarisch stehen fünf eigenständige Adressen bereit: das Ganztagsrestaurant Fortuna Table, die Panoramalounge Fortuna Terrace auf dem Dach sowie der exklusive Weinkeller samt Zigarrenlounge Le Privé. Ebenso gehören die Eventlocation Grand Cabaret und ein flexibel nutzbares Tagungszentrum für Konferenzen und Veranstaltungen zum Haus. Der über 1.100m2 große Spa- und Wellnessbereich schafft mit Innenpool, traditionellem Türkischen Bad und Anwendungsräumen einen ruhigen Rückzugsort.

Formentera, Balearen

Mit der Eröffnung des Sabàtic Formentera, Autograph Collection halten die Autograph Collection Hotels erstmals Einzug auf der Baleareninsel. Das Haus liegt an der Nordküste – etwa 15 Autominuten von Puerto Formentera entfernt – und ermöglicht kurze Wege zu den Stränden, den Restaurants, Bars und Boutiquen der Umgebung. Das Anwesen beherbergt 34 Wohneinheiten, aufgeteilt in 27 Studios und sieben Suiten. Jedes Zimmer spiegle die naturgegebene Schönheit, das Küstenlicht und den unaufdringlichen Charakter der Insel wider, so heißt es. Private Terrassen und Balkone geben den Blick über die ruhige Umgebung sowie die Küste frei. Kulinarisch setzt das Restaurant Casablu Akzente. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Pool auf dem Dach mit Panoramablick, ein Wellnessbereich mitsamt Spa-Anlagen, Sauna, Türkischem Bad und Behandlungsräumen sowie ein rund um die Uhr geöffneter Fitnessbereich. Das Herzstück des Hauses bildet eine Lounge rund um einen Innenhofgarten. Das Angebot umfasst außerdem Yoga bei Sonnenaufgang, Stand-up-Paddling, kreative Workshops, Aktivitäten für Familien sowie Erkundungstouren mit dem E-Bik.

Sardinien

Auch das Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, ist nach einer umfassenden Renovierung offiziell dem Portfolio der Autograph Collection Hotels beigetreten. Das Resort in Santa Teresa Gallura im Norden Sardiniens liegt direkt an der Küste mit Blick auf den La-Maddalena-Archipel. Es verfügt über 589 Zimmer, von denen die meisten mit privaten Terrassen und Meerblick ausgestattet sind. Mit dem All-inclusive-Angebot „Sublime Offering“ erwartet die Gäste ein Dine-around-Konzept in mehreren Restaurants, darunter das Mediterra, das Donna Floriana Bistrot, die Al Grano Pizzeria und der Scausu Grill. Ergänzt wird das Freizeitangebot durch zwei Pools, ein Fitnesscenter, Sportanlagen, Business- und Tagungsräume sowie einen eigenen Kids Club. Der für die Marke charakteristische Autograph Moment – „Il Primo Sole“, also „Die erste Sonne“ – soll auf besondere Weise den Geist der Destination vermittlen. Inspiriert von alten korsisch-galluresischen Traditionen begrüßen die Gäste den Sonnenaufgang bei einem geführten Ritual, das den Elementen der Natur gewidmet ist. Im Anschluss werden ein eigens kreierter Frühstückscocktail und ausgewählte lokale Spezialitäten serviert. (red)