Mit beOnd in unter 5 Stunden in The Red Sea

Die Airline beOnd wurde 2022 in Dubai gegründet und hat ihren Sitz mittlerweile auf den Malediven. Mit dem Angebot ab München und Zürich erweitere sie ihr europäisches Streckennetz und verbinde die beiden wichtigen DACH-Märkte direkt mit dem Red Sea International Airport (RSI), wie der Projektentwickler von The Red Sea, Red Sea Global (RSG), mitteilt. Damit eröffne sich Gästen ein komfortabler Zugang zu einer Destination, die Luxusreisen neu interpretiere.

Luxusresort zwischen Meer und Wüste

Auf mehr als 28.000 km2 unberührter Inseln, Wüstenlandschaften und Berge verbinde The Red Sea Natur mit regenerativem Tourismus, Gastfreundschaft und individuell gestaltbaren Reiseerlebnissen, so heißt es. Das Portfolio der Destination umfasst insgesamt 17 Resorts mit rund 3.000 Hotelzimmern und Suiten sowie exklusive Residenzen, luxuriöse Marinas, Golfplätze und zahlreiche Freizeiteinrichtungen. Langfristig soll The Red Sea bis zu 350.000 Gäste pro Jahr begrüßen.

Nur wenige Minuten voneinander entfernt treffen private Inselrefugien, ganzheitliche Wellnessangebote und Abenteuererlebnisse aufeinander. Die Overwater-Villen von Shebara ermöglichten es Gästen, umgeben von kristallklarem Wasser aufzuwachen, während die abgeschiedenen Inselrefugien der Ummahat Islands ein Höchstmaß an Ruhe und Exklusivität bieten. Eine besondere Verbindung von Natur, Architektur und Nachhaltigkeit erleben Gäste bei Desert Rock. Nahtlos in die jahrtausendealten Granitberge integriert, schaffe das Resort ein außergewöhnliches Wüstenerlebnis, bei dem spektakuläre Landschaften, absolute Privatsphäre und modernes Design miteinander verschmelzen. Auch Miraval The Red Sea auf Shura Island widme sich ganzheitlichem Wohlbefinden. Das Adults-only-All-inclusive-Wellnessretreat verbinde das renommierte Life in Balance Spa mit individuell abgestimmten Programmen.

Als Zentrum der Destination vereine Shura Island luxuriöse Resorts, außergewöhnliche Gastronomie, Beach Clubs und internationale Lifestyle-Erlebnisse. Mit Hotels wie SLS The Red Sea und The Red Sea Edition entstehe eine Atmosphäre, in der zeitgenössisches Design, kulinarische Konzepte und lebendige Abende vor der spektakulären Kulisse des Roten Meeres zusammenfänden. Eine weitere Dimension eröffne Adrena, der neue Sport- und Erlebnisbereich der Destination. Zwischen Wüstenlandschaften und der Küste gelegen, werden mehr als 20 Aktivitäten zu Land und Wasser geboten. (red)