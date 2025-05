Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 19/20

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste in Spanien:

Aktivisten in Spanien haben für morgigen Samstag, den 10. Mai 2025, zu Demonstrationen zur Verteidigung der Demokratie in Europa aufgerufen. Betroffen sind die Städte Madrid, Barcelona, Saragossa und Bilbao. Die Proteste können besonders in den Innenstädten zu lokalen Verkehrsbehinderungen führen.

Demonstration von Landwirten in Südkorea:

In Südkorea wird am Samstag ebenfalls voraussichtlich demonstriert; hier hat der Koreanische Bauernverband Jeon-nong einen Traktorprotest in der Hauptstadt Seoul angekündigt. Auch dabei sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Bahnstreik in Frankreich:

Noch bis einschließlich Sonntag, den 11. Mai 2025, wird in Frankreich im Bahnverkehr gestreikt. Der Ausstand ist Teil einer größeren Streikwelle bei der französischen Bahngesellschaft SNCF, die bereits vergangenen Montag begonnen hat. Reisende müssen landesweit mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen, auch bei TGV INOUI und OUIGO Zügen.

Parlamentswahlen in Albanien:

In Albanien finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Laut aktuellen Umfragen liegt die momentan regierende Sozialistische Partei von Premier Edi Rama in der Wählergunst vorne. Bereits während der Wahl und speziell nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich, die Behörden verschärfen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. Reisende sollten Demonstrationen und Menschenansammlungen meiden und den Anweisungen der Behörden folgen.

Parlamentswahlen auf den Philippinen:

Am Montag, den 12. Mai 2025., wählen auch die Menschen auf den Philippinen ein neues Parlament. Die Zwischenwahl steht im Zeichen der Fehde zwischen den Dutertes und den Marcos, den zwei mächtigsten Politdynastien des Inselstaats. Im Vorfeld sowie rund um die Wahlen besteht landesweit eine erhöhte Gefahr durch politische Straftaten. Die Behörden erhöhen die Sicherheitsmaßnahmen, gewaltsame Ausschreitungen sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Generalstreik in Portugal:

In Portugal hat die Nationale Gewerkschaft der Beschäftigten im Dienstleistungssektor und in öffentlichen Einrichtungen (STTS) für kommenden Freitag, den 16. Mai 2025, zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Der Arbeitskampf könnte wird sich auf die wichtigsten öffentlichen Sektoren auswirken, darunter Gesundheit, Bildung, Verkehr und Verwaltung. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

