Star Clippers: Buchungsstart für Segel-Kreuzfahrten 2026/27

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kreuzfahrten unter Segeln erweitert die monegassische Reederei Star Clippers ihr Angebot in der Saison 2026/27 um neue Routen ab Grenada und Antigua. Zusätzlich werden jeweils einwöchige Reisen ab/bis St. Maarten zu den Treasure- und Leeward-Inseln sowie ab/bis Barbados zu den Windward-Inseln und den Grenadinen angeboten. Alle Routen lassen sich zu zweiwöchigen Kreuzfahrten kombinieren.

Die drei Großsegler der Reederei, die mehrfach mit den World Cruise Awards in den Kategorien „World’s Best Boutique Cruise“ und „World’s Best Green Cruise“ ausgezeichnet wurden, kreuzen in der Karibik abseits der typischen Kreuzfahrt-Routen. Sie steuern dabei auch kleine Inseln wie Jost van Dyke und abgeschiedene Buchten an. Die neuen Segelkreuzfahrten für den Winter 2026/27 sind ab sofort buchbar.

Karibik-Routen 2026/27

Das Flaggschiff Royal Clipper setzt zwischen Jänner und März 2027 ab/bis Barbados die Segel zu siebentägigen Kreuzfahrten zu den Windward-Inseln und den Grenadinen. Diese Reisen lassen sich zu einer großen 14-tägigen Karibik-Kreuzfahrt kombinieren.

Der Viermaster Star Flyer startet abwechselnd ab/bis St. Maarten und erkundet in jeweils einer Woche entweder die Leeward- oder die Treasure-Islands. Wer beide Inselgruppen intensiv erleben möchte, kann die Routen zu einer zweiwöchigen Reise verbinden.

Das Schwesterschiff Star Clipper bricht im Winter 2026/27 zu mehreren 10- oder 11-Nächte-Kreuzfahrten ab/bis Grenada auf und steuert unter anderem die Tobago Cays, St. Lucia und Martinique an. Ab Anfang März 2027 startet sie dann ab/bis St. John’s, der Hauptstadt von Antigua und Barbuda, zu einwöchigen Segelreisen. Auf dem Programm stehen unter anderem Passagen durch den Sir Francis Drake Channel und Anläufe auf Jost van Dyke, die kleinste der vier Hauptinseln der Britischen Jungferninseln. Auch diese einwöchigen Touren lassen sich zu einer 14-tägigen Segelkreuzfahrt kombinieren.

Angebot für Solo-Reisende

Für Alleinreisende hält Star Clippers auf ausgewählten Routen günstige Angebote bereit: Mit einem Aufschlag von lediglich 25% für die alleinige Nutzung einer Doppelkabine.

Weitere Informationen unter: www.starclippers.com (red)