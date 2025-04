Explora Journeys führt Treueprogramm ein

Das neu Programm ist in fünf Stufen unterteilt – von Classic bis Diamond – und basiert auf einem Punktesystem, das sich aus der Anzahl der Nächte an Bord und der gebuchten Suiten-Kategorie zusammensetzt. Weitere Punkte können etwa durch Ausgaben für Spa-Leistungen, Landausflüge oder Einkäufe an Bord gesammelt werden. Ziel des Explora Clubs ist es, wiederkehrende Gäste durch exklusive Privilegien noch stärker an die Marke zu binden.

Privilegien an Bord und an Land

Mit zunehmendem Statuslevel erhalten Mitglieder Zugang zu einer Vielzahl personalisierter Leistungen: von Willkommensgeschenken und Geburtstagsüberraschungen bis zu exklusiven Events, Upgrades oder privaten Flughafentransfers. Besonders loyalen Gästen der höchsten Stufe winken unter anderem ein kostenloser siebentägiger Aufenthalt für zwei Personen sowie ein exklusiver Blick hinter die Kulissen mit Brücken- und Maschinenraumführung. Auch Vorteile für künftige Reisen und Rabatte in der Bord-Boutique sind Teil des Programms.

Offizieller Start des Explora Clubs war gestern, am 9. April 2025. Ab Juli erhalten Mitglieder dann über den personalisierten Bereich My Explora auf der Website Einsicht in ihren Status und alle verfügbaren Vorteile. Bereits absolvierte Reisen werden dabei rückwirkend angerechnet. (red)