Dertour Austria Campus Live Antalya

Begleitet von Petra Seigmann, Sales Specialist bei Dertour Austria, begann die gemeinsame Reise mit dem Check-in im 5-Sterne-Hotel Paloma Sencia. Als besonderes Highlight erhielten die Teilnehmenden vor Ort einen Einblick in ein Naturschutzprojekt der Dertour Foundation, das in Zusammenarbeit mit der türkischen Organisation DEKAFOK für den Schutz des Küstenlebens, insbesondere der Meeresschildkröten, engagiert. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der antiken Stadt Side, die für ihre gut erhaltene Altstadt und Ruinen bekannt ist. Anschließend verbrachte die Gruppe die nächsten Nächte im modernen 5-Sterne-Hotel Sentido Trendy Verbena Beach. Zudem stand ein Besuch des Wochenmarktes in Manavgat auf dem Programm, bevor es weiter zum Manavgat-Wasserfall im Norden der Stadt und dem benachbarten Dörfchen ging. Und immer wieder zwischendurch hatten die Agents natürlich auch Gelegenheit, verschiedene Vertragshotels der Dertour Group genauer unter die Lupe zu nehmen.

Agents on Tour

Mit dabei waren: Ronald Ehweiner, Ruefa Wieselburg; Zuzana Hartl, Raiffeisen Reisen Wien; Julia Jansen, Geo Reisen Salzburg; Hale Kablan, Reisecenter Marchtrenk; Diana Laslau, Raiffeisen Reisen Mödling; Julia Nigl, TUI Linz; Klemens Reischl, Reisewelt Flughafen Hörsching sowie Tina Schütz, Gruber Reisen Leibnitz. (red)