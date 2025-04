TUI Live erleben-Tour auf der Halbinsel Yucatán

Mit Austrian Airlines ging es für die Reisegruppe zuerst von Wien nach Frankfurt und dann mit Discover Airlines weiter nach Tulum. Begleitet wurden die Agents von Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Vertrieb Außendienst, und Julian Herz, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales. Um die Umgebung der Halbinsel intensiv kennenzulernen standen neben Besichtigungen der beliebtesten Hotels und Erkundungen der schönsten Strände, auch diverse Ausflüge und Aktivitäten auf dem Programm.

Insgesamt besuchten die Teilnehmenden sechs RIU Hotels rund um Cancún und Playa de Carmen, darunter etwa das Riu Yucatán, das Riu Caribe und das Riu Palace Riviera Maya. Die ersten drei Tourtage checkte die Reisegruppe im Riu Tequila in Playa del Carmen ein. Die restlichen Tage übernachteten die Agents im Adults-only Hotel Riu Cancún, das mit seiner atemberaubenden Lage direkt am weißen Sandstrand überzeugt.

Actiongeladene Ausflüge

Ein Höhepunkt der Tour war der Ausflug zum unterirdischen Fluss Rio Secreto, bei dem die Teilnehmer nicht nur durch das Wasser schwimmen, sondern auch beeindruckende Höhlen mit gewaltigen Stalaktiten und Stalagmiten besichtigen konnten. In Chichén Itzá erhielten die Agents die Gelegenheit, mehr über die Geschichte der Maya und deren Architektur zu erfahren. Der Besuch der malerischen Kolonialstadt Valladolid bot einen entspannenden Gegensatz dazu. Zudem erlebten die Teilnehmer bei der Xplor Tour von TUI Musement in Cancún einen adrenalintreibenden Abenteuerkick: Auf Ziplines bis zu 45 Metern Höhe schwebten sie durch die Baumkronen, bevor sie in einer unterirdischen Cenote bei angenehmen 30 Grad Celsius schwammen. Insgesamt bot die TUI LIVE erleben-Tour den Teilnehmenden so eine gelungene Mischung aus Hotelbesichtigungen, abwechslungsreichen Landaktivitäten und aufregenden Erlebnissen, die ihnen die Höhepunkte der Halbinsel Yucatán näherbrachten. (red)