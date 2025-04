TUI Trainings-Challenge: Gewinnerreise nach Reykjavik

Die TUI Trainings-Challenge fand bereits zum dritten Mal im vergangenen November statt – dieses Mal unter dem Motto „TUI Express Hilfe“. Im Anschluss wurden unter allen Teilnehmenden acht Agents nach dem Zufallsprinzip ausgelost, die sich über den Gewinn einer Reise freuen durften. Die exklusive Tour führte die GewinnerInnen dann Ende März in Begleitung des TUI Trainingsteams nach Island. Dort erwartete die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Ausflügen und Aktivitäten für intensive Einblicke in die Natur.

Von Gletschern, Polarlichtern und Orcas

Bereits der Auftakt der Tour war spektakulär und zugleich entspannt: Ein Besuch der Sky Lagoon, eines Spa-Thermalbads, ermöglichte den Agents ein Bad im 38 Grad warmen Infinity Pool – inklusive beeindruckendem Blick auf die umliegende Vulkanlandschaft und das Meer. Am zweiten Tag stand ein Ganztagesausflug zum weltweit größten, künstlich erschaffenen Eistunnel im Langjökull-Gletscher auf dem Programm. Dabei wurden auch die nahe gelegenen Hraunfossar-Wasserfälle erkundet. Abends begab sich die Gruppe auf die Jagd nach Polarlichtern – mit Erfolg: Die Agents konnten das eindrucksvolle Naturschauspiel beobachten und fotografisch festhalten.

Auch am letzten Tag meinte es das Glück gut mit der Gruppe. Bei einem Bootsausflug auf hoher See konnten sie Orcas in ihrer natürlichen Umgebung bestaunen. Den Abschluss der Reise bildete ein individueller Stadtbummel durch Reykjavík, bevor beim gemeinsamen Abendessen die Erlebnisse der letzten Tage Revue passiert wurden. Danach ging es zurück nach Wien. (red)