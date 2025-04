Celebrity Cruises: Ship Visits & Oster-Gewinnspiel

in Amsterdam an.

Am 9. Mai sowie am 15. August 2025 wird interessierten Agents die Möglichkeit geboten das Schiff der Solstice-Klasse einen ganzen Tag lang im Hafen von Amsterdam zu erkunden. Dabei lernen sie nicht nur die verschiedenen Kabinenkategorien und das umfangreiche kulinarische Angebot kennen, sondern erfahren auch viel Wissenswertes über das Design, die vielfältigen Annehmlichkeiten an Bord sowie die Reiseziele der Celebrity Eclipse. In diesem Jahr wird das Schiff viele Ostsee- und Nordeuropa-Kreuzfahrten sowie auf die Britischen Inseln, nach Irland und nach Island anbieten. Heimathafen ist Amsterdam.

Um an den Ship Visits teilzunehmen, können sich interessierte Reiseprofis unter diesem Link registrieren: Formular - Schiffsbesichtigung HIER

Großes Oster-Gewinnspiel

Darüber hinaus können sich ReiseberaterInnen über ein neues Gewinnspiel freuen. Zwischen dem 7. und 17. April wird Celebrity Cruises fünf Eier auf Celebrity Central verstecken, dem Vertriebspartner-Portal des Kreuzfahrtunternehmens. Wer alle versteckten Eier findet und deren Fundorte einträgt, nimmt an der Verlosung teil. Es gibt fünf Celebrity Goodie Bags zu gewinnen. Weitere Informationen dazu unter: www.celebritycentral.co.uk/dach. (red)