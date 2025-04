Thailand führt digitale Einreisekarte ein

Ab dem 1. Mai 2025 sind ausländische Touristen verpflichtet, ihre Ankunftsdaten digital zu übermitteln, unabhängig davon, ob sie per Flugzeug, Schiff oder Landweg einreisen. Nachdem das TM6-Ankunftsformular 2022 abgeschafft wurde, haben die thailändischen Behörden beschlossen, es wieder einzuführen. Allerdings erfolgt das Ausfüllen der Thailand Digital Arrival Card (TDAC) künftig online im Voraus, anstelle wie früher in Papierform direkt am Flughafen.

Details zur neuen Ankunftskarte

Die Einführung des Onlineformulars sei Teil von Thailands Bestrebungen, das Reiseerlebnis zu modernisieren und das Land als "Smart Tourism Destination" zu positionieren. Durch die digitale Wiedereinführung der Thailand Digital Arrival Card (TDAC) soll der Einreiseprozess demnach vereinfacht und die Wartezeiten für Touristen an der Immigration verkürzt werden. Zudem zielt die Maßnahme darauf ab, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit bei den Grenzkontrollen zu erhöhen.

Das TDAC-Online-Formular muss künftig innerhalb von 72 Stunden vor der Ankunft ausgefüllt werden. Erfasst werden dabei persönliche Daten sowie Reise- und Unterkunftsinformationen. Bei der Einreise muss die digitale Einreisekarte entweder auf dem Smartphone oder in ausgedruckter Form vorgelegt werden.

Link zum Formular HIER (red)