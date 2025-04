KLM verbindet Ljubijana neu mit Amsterdam

Vertreter des Flughafens Ljubljana, KLM sowie der niederländische Botschafter in Slowenien begrüßten gestern die ersten Passagiere der neuen Strecke bei ihrer Ankunft am Flughafen Ljubljana. Die Anbindung Ljubljanas an das internationale Streckennetz von KLM ist dabei nicht nur für SlowenInnen, sondern auch für Reisende aus dem Süden Österreichs, von Vorteil. So stehen allen Passagieren künftig auch zahlreiche internationale Verbindungen ab Amsterdam Schiphol - insgesamt 161 Ziele - zur Verfügung. Die Flüge aus Ljubljana starten ab sofort um 12:35 Uhr, Flüge aus Amsterdam um 10:15 Uhr. Bedient wird die Strecke mit einer Embraer 190, die für 100 Passagiere ausgelegt ist.

Dr. Babett Stapel, Geschäftsführerin von Fraport Slovenija, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Ankunft von KLM am Flughafen Ljubljana. Sie stärkt die Anbindung unserer Passagiere über das ausgedehnte Netzwerk von Schiphol. Die zusätzlichen sieben wöchentlichen Flüge nach Amsterdam reagieren auf die steigende Nachfrage nach dieser Strecke und bedienen sowohl Privat- als auch Geschäftsreisende auf An- und Abreise. Wir sind überzeugt, dass diese Strecke gut laufen wird und freuen uns auf eine starke Partnerschaft. KLM, willkommen in Slowenien!“

