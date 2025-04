DRV: Fiebig zieht sich als Präsident zurück

Fiebig, der das Präsidenten-Amt im DRV seit Juni 2014 bekleidet und den Verband erfolgreich durch eine äußerst krisenreiche Dekade geführt hat, erklärt: „Ich werde nicht erneut als DRV-Präsident kandidieren. Wir haben uns in den vergangenen elf Jahren im In- und Ausland konsequent für die vielfältigen Interessen der Reisewirtschaft eingesetzt und als DRV in der Politik vieles auf den Weg gebracht und erreicht. Damit haben wir die zahlreichen Herausforderungen der letzten Jahre gut bewältigen können und auch die Sichtbarkeit der deutschen Reisewirtschaft insgesamt erkennbar erhöht. Damit ist eine gute Basis für eine fortgesetzt erfolgreiche Verbandsarbeit des DRV in den kommenden Jahren gelegt.“

DRV-Vorstandswahlen im Oktober 2025

In diesem Jahr finden turnusgemäß die Wahlen zu Präsidium und Vorstand im DRV im Rahmen des Hauptstadtkongresses am 10. Oktober statt. Rechtzeitig vor dem Wahltermin ruft der DRV zu Kandidaturen auf. Die Kandidaturen für die einzelnen Positionen im DRV-Vorstand müssen spätestens vier Wochen vor dem Wahltermin feststehen. Davon unabhängig ist es jederzeit möglich, bei den Mitgliedern des DRV-Vorstands respektive des Präsidiums oder in der DRV-Geschäftsstelle eine Kandidatur zu erklären. (red)