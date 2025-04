Ponant erhält Fairplay Award für Nachhaltigkeit

Der Fairplay-Award würdigt seit 2015 jährlich die faire und offene, aber auch (selbst-)kritische Zusammenarbeit zwischen Reedereien und dem Kreuzfahrt-Vertrieb. Vergeben wird die brancheninterne Auszeichnung der rund 40 Mitglieder zählenden Kreuzfahrtinitiative e.V. in den Kategorien Fluss, Hochsee, Nachhaltigkeit und Fairplay.

Ponant überzeugte die Jury mit seinen Leistungen im Bereich Naturschutz, die Vielfalt der Aktivitäten sowie die Verbindung von Wissenschaft und Urlaub - und sicherte sich damit die Auszeichnung in der Kategorie Nachhaltigkeit. Entgegengenommen wurde der Preis von Stefanie Vollmuth, Direktorin Deutschland, Österreich und Schweiz bei Ponant und Andrea Hendel, Head of Sales Deutschland und Österreich. Vollmuth sagt dazu: „Seit über 35 Jahren bringt Ponant Gäste zu den entlegensten Regionen in wilder Natur und unberührter Landschaft. Damit geht ein hohes Maß an Verantwortung gegenüber Ökosystemen und den dort lebenden lokalen Gemeinschaften einher. Wir sind uns dieser Verantwortung stets bewusst und sehen den Schutz von Menschen und Umwelt auf allen Reisen als höchste Priorität an. Wir freuen uns daher ganz außerordentlich über diesen Award und damit die Würdigung unseres Engagements.“

Respektvolles Reisen

Mit seinen unterschiedlichen Kreuzfahrt- und Expeditionsschiffen mit Segeln, in Katamaran-Bauweise oder für Expeditionen durch das Packeis sei die französische Reederei besonders „vielschichtig", so Laudator Robbie Schlagböhmer. Als Zeichen für besondere Leistungen in Sachen Naturschutz wurde die Beförderung von Forschern in die Polarregionen gewürdigt - eine Idee im Dienst der Wissenschaft und zugleich zum Schutz der Natur. Speziell für diese polaren Routen verfügt Ponant über die Le Commandant Charcot: Der Luxus-Eisbrecher der Polarklasse PC2 mit Hybridantrieb (Flüssigerdgas und Elektrobatterien) ist mit zwei Laboren ausgestattet und bringt - zusammen mit den Gästen an Bord - regelmäßig Polarforschende zu den entlegensten Stellen in der Arktis und der Antarktis.

Ambitionierte Umweltziele

Gewürdigt wurde auch der umfassende Nachhaltigkeitsbericht „Blue Horizon", mit dem Ponant seine Nachhaltigkeitsziele und -strategie festschreibt: So will Ponant mit zahlreichen Umweltmaßnahmen an Bord und gezielten Aktivitäten zur Steigerung der Energieeffizienz, mit innovativen und alternativen Antriebsformen und bahnbrechenden Lösungen bei Schiffsneubauten dem Ziel der Klimaneutralität näher kommen. (red)