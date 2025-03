SunExpress mit Rekordergebnis

Trotz zahlreicher industrieweiter und operativer Herausforderungen hätte SunExpress den Umsatz um starke 23 Prozent auf 2,2 Mrd. EUR (2023: 1,8 Mrd. EUR) gesteigert und einen Rekordgewinn erwirtschaftet, so die Airline in der Presseaussendung.

Im Jahresverlauf begrüßte die Airline rund 15 Mio. Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge. Den Sitzladefaktor konnte SunExpress mit 86% auf dem hohen Vorjahresniveau halten (2023: 85%), obwohl das Unternehmen die Kapazitäten gegenüber dem Vorjahr erhöht hatte (+19%).

Marktführer an die Türkische Riviera

„2024 war erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr für SunExpress. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, verspätete Flugzeuglieferungen sowie operative Herausforderungen insbesondere in den Sommermonaten haben zwar für Gegenwind gesorgt, trotzdem konnten wir durch schnelles und flexibles Handeln den höchsten Umsatz und Gewinn in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaften. Der neue Passagierrekord von rund 15 Mio. Fluggästen unterstreicht unsere Marktführer-Position für Flüge aus der DACH-Region an die Türkische Riviera und nach Anatolien“, sagt Max Kownatzki, CEO von SunExpress.

Im laufenden Geschäftsjahr werde die Airline die Wachstumsstrategie weiter vorantreiben. Die Vorausbuchungen für den Sommer 2025 würden aktuell 20% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums und die Position der Türkei als eines der gefragtesten Reiseziele bestätigen. Die stark steigende Nachfrage nach Flügen außerhalb der Sommersaison trage dem Engagement Rechnung, die Türkei als attraktive Ganzjahresdestination zu positionieren, so Kownatzki weiter.

Ausbau in Antalya, Start in Bulgarien

Im laufenden Geschäftsjahr lege SunExpress den Fokus auf die Fortsetzung des organischen Wachstums und den Ausbau von Partnerschaften. Die Airline werde 2025 in der Spitze 85 Flugzeuge einsetzen (2024: 77 Flugzeuge), die auf 237 Strecken zu 92 Destination in 35 Ländern operieren sollen. Bis Jahresende wolle SunExpress insgesamt 16,8 Mio. Passagiere an ihr Reiseziel befördern. Die „Antalya-Express“ Flüge sollen um 12% zulegen; das Sommerprogramm ab DACH insgesamt 117 Strecken ab 22 Flughäfen zu 18 Zielen in der Türkei beinhalten. Parallel dazu baue SunExpress die erfolgreichen Partnerschaftsmodelle weiter aus: Für AirCairo vermarktet der Türkei-Spezialist 2025 insgesamt 120 wöchentliche Flüge ab 16 Flughäfen im DACH-Raum nach Ägypten. Ab Mai starte zudem das Flugprogramm von Electra Airways mit 32 wöchentlichen Flügen an die bulgarische Schwarzmeerküste ab sieben deutschen Flughäfen. Noch vor dem Sommer soll ein Codeshare-Abkommen mit Eurowings vereinbart werden, das die Reisemöglichkeiten für Kunden zusätzlich erweitere, so die Airline.

Ausblick 2025

SunExpress rechne weiterhin mit einer steigenden Nachfrage nach Flugreisen in die Türkei. Dies spiegele sich bereits in den starken Vorausbuchungen für das laufende Jahr wider. Gleichzeitig erwarte das Unternehmen steigende Belastungen auf der Kostenseite, insbesondere bei Steuern und Gebühren für Abflüge in Europa sowie für Kompensationszahlungen bei Verspätungen, die bereits 2024 zu knapp 70% von externen Faktoren verursacht worden seien. Die anhaltenden Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Flugzeuge hätte SunExpress für 2025 durch verlängerte und neu abgeschlossene Leasing-Vereinbarungen kompensieren können, um für KundInnen und Partner auch weiterhin ein stabiles und verlässliches Flugangebot sicherzustellen. Aber auch hier würden sich zusätzliche Belastungen auf der Kostenseite ergeben.

Bis 2035 plane SunExpress die eigene Flotte auf 166 Flugzeuge zu erweitern. Perspektivisch werde das Unternehmen daher seine ACMI-Tätigkeiten (Leasing von Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) wie aktuell mit South African Airways (vier Flugzeuge) und AJet (neun Flugzeuge; jeweils für die Wintersaison 2024/2025) weiter ausbauen, schreibt SunExpress. (red)